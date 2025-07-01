Глава Удмуртии заявил о погибших и раненых после атаки БПЛА в Ижевске

После атаки украинских БПЛА на предприятие в Ижевске есть погибшие и раненые. Об этом заявил глава Удмуртии Александр Бречалов в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что дроны ВСУ ударили по одному из ижевских предприятий. Сотрудников организации эвакуировали, пишет «Свободная пресса».

«К огромному сожалению, есть погибшие и есть тяжелораненые, сейчас оказывается вся необходимая помощь им в больнице города Ижевска», - отметил Бречалов.

Глава региона добавил, что с получившими травмы работают психологи.

Бречалов не уточнил число погибших и пострадавших. По данным СМИ, жертвами атаки стали три человека, еще 20 получили ранения.

