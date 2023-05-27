Другая заграница. Российские туристы меняют маршруты для путешествий за рубеж
Российские путешественники массово выбирают новые маршруты для туристических поездок за пределы страны. Эксперты называют наиболее популярные направления для отдыха россиян.
Россияне продолжают путешествовать по миру, несмотря на санкции Запада в отношении РФ, при этом граждане России поменяли направления для туристических поездок. Об этом сообщила польская радиостанция Radio ZET.
Наибольший рост числа российских туристов зафиксировали в Турции, Таиланде, ОАЭ, Мальдивах, Египте. Также ряд стран «облегчают россиянам пересечение границ»: в их число входят Шри-Ланка, Марокко и Таиланд.
За первые месяцы 2023 года 3,7 миллиона россиян посетили разные страны с целью туризма, рассказал вице-президент РСТ, председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин в пресс-центре НСН.
«Несмотря на сложные социально-экономические ситуации и постковидные последствия, идет увеличение объема. Если мы посмотрим первые месяцы этого года, то по основным направлениям, таким как Турция, ОАЭ, Таиланд… Он вообще принял туристов больше, чем за весь прошлый год... Увеличение идет порядка 40%. Мы вывезли россиян 3,7 миллиона – это только по данным погранслужбы. В реалиях их значительно больше», - сказал Барзыкин.
Он также заявил, что Грузия никогда не обгонит Турцию по числу туристов-россиян.
«Никогда этого не случится. Объем вместимости, востребованности… Но и тарифы пока говорят о том, что она войдет в перечень одних из востребованных направлений, но чуда не произойдет. Если выйдем на уровень 2019 года – около 600 тысяч, или 2018 – 900 тысяч, то будет очень хорошо. Пока тарифы тормозят, но есть и другие вопросы», - подчеркнул собеседник «Радиоточки НСН».
Среди россиян для внутреннего туризма наиболее популярны Санкт-Петербург, курорты Черноморского побережья, Москва, Казань и Калининград, рассказала руководитель пресс-службы МТС Travel Анастасия Самойлова в пресс-центре НСН.
«В этом году безусловным лидером для самостоятельных туристов является Санкт-Петербург. То же самое мы видели в майские праздники… Порядка 12% бронирований на лето уже сделано в Петербург. На втором месте знаменитые пляжные курорты: Сочи, Анапа, Геленджик и Адлер. Суммарно они занимают примерно 10% от бронирований. На третьем месте Москва, которая в прошлом году лидировала по количеству бронирований на лето. Дальше следует Казань и Калининград. Также мы видим новые точки притяжения – это Дагестан, Карелия, Горно-Алтайск, Пятигорск и Кисловодск», - сказала Самойлова.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что в 2023 году увеличились расходы россиян на турпоездки как внутри страны, так и за рубеж.
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