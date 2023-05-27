Другая заграница. Российские туристы меняют маршруты для путешествий за рубеж

Наибольший рост числа российских туристов зафиксировали в Турции, Таиланде, ОАЭ, Мальдивах, Египте. Также ряд стран «облегчают россиянам пересечение границ»: в их число входят Шри-Ланка, Марокко и Таиланд.

За первые месяцы 2023 года 3,7 миллиона россиян посетили разные страны с целью туризма, рассказал вице-президент РСТ, председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин в пресс-центре НСН.

«Несмотря на сложные социально-экономические ситуации и постковидные последствия, идет увеличение объема. Если мы посмотрим первые месяцы этого года, то по основным направлениям, таким как Турция, ОАЭ, Таиланд… Он вообще принял туристов больше, чем за весь прошлый год... Увеличение идет порядка 40%. Мы вывезли россиян 3,7 миллиона – это только по данным погранслужбы. В реалиях их значительно больше», - сказал Барзыкин.