Турагентства выступили за полную отмену виз между Россией и другими странами

Ранее глава Минэкономразвития России Максим Решетников в ходе Российско-китайского бизнес-форума заявил, что электронная туристическая виза может быть запущена с 1 июля 2023 года. Об этом сообщило агентство ТАСС. По его словам, это должно существенно упростить процесс получения разрешения на посещение России. По словам Мкртчяна, сейчас Россия имеет безвизовое сообщение с очень малым числом государств.

«Очень хорошо, что сейчас мы ввели безвизовое сообщение с Грузией. Если бы мы ввели безвиз с большим числом стран, к нам приезжало бы намного больше иностранных туристов. Наш альянс выступает не за некие электронные визы, а за полную отмену виз на двухсторонней основе. Безусловно, электронные разрешения несколько упростят въезд в Россию, однако взрывного роста туристического потока ждать не стоит. Безусловно, нас интересуют китайские и индийские туристы. Понятно, что западноевропейских путешественников стало значительно меньше, однако они тоже прилетают к нам через третьи страны», — сказал Мкртчян.

Также собеседник НСН рассказал, какие российские регионы привлекают туристов.

«Порядка 80% иностранных туристов приезжают в Москву и Санкт-Петербург. Также активно посещаются иностранцами Калининград и Прибайкалье. На Дальний Восток (Приморский край, Амурская область, Хабаровский край) едут в основном китайские туристы. К сожалению, значительно сократился турпоток на юг России — это связано со спецоперацией. Закрыты аэропорты Краснодара, Ростова-на-Дону — городов, которые всегда привлекали иностранных туристов», — заявил вице-президент Альянса туристических агентств.

В заключение Мкртчян добавил, что туристическая инфраструктура России готова к увеличению въездного потока.

«Прекрасно развит гостиничный бизнес в мегаполисах — Санкт-Петербурге и Москве. В автобусах есть подготовленные языковые гиды. Все больше и больше появляется китаеязычных гидов, а также гидов на языке хинди (кстати, почти 90% индусов хорошо говорят по-английски, особых проблем нет). Есть очень много гидов на турецком языке. Инфраструктура готова», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что грузинские авиаперевозчики добиваются стабильной работы и возвращения туристов из России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

