Дорого и куцо: Туроператоры разочаровались услугами Georgian Airways для российских туристов
Грузинская авиакомпания обещала россиянам дешевые билеты, но на деле все оказалось иначе, заявил НСН Алексан Мкртчян.
Российскому туристу проще отправиться в Европу через Казань или Сочи с пересадкой в Стамбуле, нежели лететь в страны Евросоюза из Москвы через Тбилиси. Таким мнением в эфире НСН поделился вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.
Компания Georgian Airways готовится к запуску для россиян транзитных рейсов в Европу. Россияне смогут летать через грузинскую столицу в Милан, Париж, Вену, Ларнаку и Салоники с 15 июня.
«Это небольшая компания, у нее в авиапарке пять или шесть самолетов. Летать будут только из Москвы. У нас в Стамбул летают из десяти российских городов. Нам будет проще из Екатеринбурга, Казани или Сочи улететь в Стамбул, и оттуда полететь в Италию, Грецию, Францию, а не через Тбилиси. Из Стамбула летают рейсы в пять или шесть городов Италии, из Тбилиси – только в один. Из Турции прямыми рейсами можно попасть и в Неаполь, и в Рим, и в Венецию. Владелец авиакомпании обещал нам низкие цены, но они абсолютно не низкие. Мы разочарованы, что называется», - посетовал Мкртчян.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не будет пользоваться услугами Georgian Airways из-за полетов в Россию. В ответ грузинская компания объявила политику бойкот, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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