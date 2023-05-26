Дорого и куцо: Туроператоры разочаровались услугами Georgian Airways для российских туристов

Компания Georgian Airways готовится к запуску для россиян транзитных рейсов в Европу. Россияне смогут летать через грузинскую столицу в Милан, Париж, Вену, Ларнаку и Салоники с 15 июня.

«Это небольшая компания, у нее в авиапарке пять или шесть самолетов. Летать будут только из Москвы. У нас в Стамбул летают из десяти российских городов. Нам будет проще из Екатеринбурга, Казани или Сочи улететь в Стамбул, и оттуда полететь в Италию, Грецию, Францию, а не через Тбилиси. Из Стамбула летают рейсы в пять или шесть городов Италии, из Тбилиси – только в один. Из Турции прямыми рейсами можно попасть и в Неаполь, и в Рим, и в Венецию. Владелец авиакомпании обещал нам низкие цены, но они абсолютно не низкие. Мы разочарованы, что называется», - посетовал Мкртчян.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не будет пользоваться услугами Georgian Airways из-за полетов в Россию. В ответ грузинская компания объявила политику бойкот, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

