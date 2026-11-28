Над Россией сбили 1246 беспилотников ВСУ
Дежурные силы ПВО ликвидировали над территорией России 1246 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом заявили в Минобороны.
Беспилотники были перехвачены и уничтожены в течение прошедшей ночи.
По данным Минобороны, дроны ВСУ сбили в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тульской областях. Также БПЛА нейтрализовали над Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и Башкортостаном.
Ранее средства ПВО сбили над Россией 74 украинских беспилотника.
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