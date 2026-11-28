Под Брянском дрон атаковал автобус «Мираторга», пострадали девять человек
Украинский дрон-камикадзе атаковал служебный автобус компании «Мираторг» в поселке Климово Брянской области. Об этом сообщил глава региона Егор Ковальчук.
В результате атаки пострадали девять человек.
«Среди них шесть сотрудников компании и местные жители. Они были доставлены в больницу с осколочными ранениями», - написал губернатор на платформе «Макс».
Всем пострадавшим назначили амбулаторное лечение.
Ранее в населенном пункте Климово при атаке дронов ВСУ пострадали два человека, были повреждены пять частных домов, два автомобиля и три трактора.
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