Вице-президент РСТ: Грузия никогда не обгонит Турцию по числу туристов-россиян
Тарифы говорят о том, что Грузия войдет в перечень востребованных направлений среди россиян, отметил в эфире НСН Юрий Барзыкин.
Грузия никогда не обгонит Турцию по числу туристов-россиян, заявил вице-президент РСТ, председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин в пресс-центре НСН.
«Мне задают вопросы: «Когда же Грузия обгонит Турцию?» или «Как пострадает Сочи?». Никогда этого не случится. Объем вместимости, востребованности… Но и тарифы пока говорят о том, что она войдет в перечень одних из востребованных направлений, но чуда не произойдет. Если выйдем на уровень 2019 года – около 600 тысяч, или 2018 – 900 тысяч, то будет очень хорошо. Пока тарифы тормозят, но есть и другие вопросы», - сказал Барзыкин.
Ранее директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь"» Александр Осауленко объяснил в беседе с НСН, что цены на отдых в Турции будут снижаться по мере увеличения туристических предложений от других стран.
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