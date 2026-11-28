По его словам, злоумышленники могут написать сообщение вроде «Смотри, кто-то поделился виш-листом!» или «Твой Тайный Санта прислал список желаний», к которому прикреплена ссылка на фишинговую страницу.

«Там под предлогом проверки личности или "подтверждения, что вы не робот" у человека выманивают номер телефона, код из смс или даже пароль от двухфакторной аутентификации», - предупредил юрист.

Как отметил Калинин, при переходе по такой ссылке на устройстве может начаться скачивание вредоносной программы. По его словам, боты в мессенджерах, якобы помогающие организовать игру, так же собирают данные пользователей.

Эксперт посоветовал не переходить по подозрительным ссылкам, не вводить коды из смс или данные карты на незнакомых ресурсах, проверять адреса сайтов и использовать двухфакторную аутентификацию в мессенджерах и почте.

Ранее аналитики сервиса защиты от цифровых угроз Smart Business Alert (SBA) компании «Кросстех» сообщили, что мошенники стали массово маскироваться под Федеральную налоговую службу и создавать фишинговые сайты, имитирующие личный кабинет налогоплательщика.

