Юрист предупредил, что мошенники используют игру «Тайный Санта» для кражи данных
Мошенники используют игру «Тайный Санта» и от имени знакомых или коллег рассылают жертвам сообщения с фишинговыми ссылками. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости юрист, член Ассоциации юристов России Владислав Калинин.
По его словам, злоумышленники могут написать сообщение вроде «Смотри, кто-то поделился виш-листом!» или «Твой Тайный Санта прислал список желаний», к которому прикреплена ссылка на фишинговую страницу.
«Там под предлогом проверки личности или "подтверждения, что вы не робот" у человека выманивают номер телефона, код из смс или даже пароль от двухфакторной аутентификации», - предупредил юрист.
Как отметил Калинин, при переходе по такой ссылке на устройстве может начаться скачивание вредоносной программы. По его словам, боты в мессенджерах, якобы помогающие организовать игру, так же собирают данные пользователей.
Эксперт посоветовал не переходить по подозрительным ссылкам, не вводить коды из смс или данные карты на незнакомых ресурсах, проверять адреса сайтов и использовать двухфакторную аутентификацию в мессенджерах и почте.
Ранее аналитики сервиса защиты от цифровых угроз Smart Business Alert (SBA) компании «Кросстех» сообщили, что мошенники стали массово маскироваться под Федеральную налоговую службу и создавать фишинговые сайты, имитирующие личный кабинет налогоплательщика.
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