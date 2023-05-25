СМИ: поляки устроили «войну» с российскими туристами на курортах Турции
Поляки устроили «войну» с туристами из России и Украины на курортах Турции, сообщает Myśl Polska.
Они возмущены их присутствием. Польские граждане отказывались играть с русскими туристами в волейбол на пляжах и устраивали «атаки» в барах. Поляков также возмущал тот факт, что украинцы, в то время, когда идет конфликт, владеют квартирами на местных курортах или отдыхают в отелях.
Издание посоветовало полякам наслаждаться отдыхом и отказаться от обсуждения глобальных проблем на курортах.
Ранее в Турции заявили о намерении выслать из страны всех беженцев.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru