АТОР: в 2023 году россияне стали больше тратить на турпоездки

По её словам, это произошло в результате повышения цен на отдых во всех сегментах. Он отметила, что рост составил от 5 до 30%, что автоматически привело к увеличению среднего чека.

Выступая на конференции в рамках туристической выставки MITT в Москве Ломидзе добавила, что цены выросли, в том числе из-за транспортной составляющей.

«На зарубежных направлениях массовый дефицит, что влияет на цену. На внутренних у нас есть города, популярные в предыдущие годы, с которыми закрыто авиасообщение. Там есть дефицит перевозки», — заключила она.

Ранее Ломидзе заявила, что в АТОРне ждут увеличения числа иностранных туристов, что связано прежде с отсутствием прямых рейсов с целым рядом стран, сообщает НСН.

