Грузинская авиакомпания запустит для россиян транзитные рейсы в Милан и Париж

20 мая, первый за четыре года рейс Georgian Airways из Тбилиси приземлился в московском аэропорту Внуково. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не будет пользоваться услугами этого авиаперевозчика из-за полетов в Россию. Она также призвала граждан Грузии поддержать ее в этом решении, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

