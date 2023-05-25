Грузинская авиакомпания запустит для россиян транзитные рейсы в Милан и Париж
С 15 июня грузинская авиакомпания Georgian Airways запустит для российских граждан транзитные рейсы в пять европейских городов: Милан, Париж, Вена, Ларнака, Салоники. Об этом в эфире RTVI заявил основатель компании Тамаз Гаиашвили.
20 мая, первый за четыре года рейс Georgian Airways из Тбилиси приземлился в московском аэропорту Внуково. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не будет пользоваться услугами этого авиаперевозчика из-за полетов в Россию. Она также призвала граждан Грузии поддержать ее в этом решении, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru