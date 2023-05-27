СМИ: Россияне продолжили путешествовать по миру, несмотря на западные санкции

СМИ отмечает, что после начала специальной военной операции доступ россиян ко многим популярным направлениям отдыха в Европе был затруднен. Однако в 2022 году туристы из РФ совершили около 22,5 млн поездок за границу. В 2021 году этот показатель был ниже: 19,2 млн поездок.

Наибольший рост числа российских туристов зафиксировали в Турции, Таиланде, ОАЭ, Мальдивах, Египте. Также ряд стран «облегчают россиянам пересечение границ»: в их число входят Шри-Ланка, Марокко и Таиланд.

Radio ZET отмечает, что список стран, которые открываются для туристов из России, становится все длиннее. Так, власти Индии, Мьянмы и Омана недавно провели переговоры с РФ о развитии туризма.

