СМИ: Россияне продолжили путешествовать по миру, несмотря на западные санкции
Россияне продолжают путешествовать по миру, несмотря на санкции Запада в отношении РФ, при этом граждане России поменяли направления для туристических поездок. Об этом сообщила польская радиостанция Radio ZET.
СМИ отмечает, что после начала специальной военной операции доступ россиян ко многим популярным направлениям отдыха в Европе был затруднен. Однако в 2022 году туристы из РФ совершили около 22,5 млн поездок за границу. В 2021 году этот показатель был ниже: 19,2 млн поездок.
Наибольший рост числа российских туристов зафиксировали в Турции, Таиланде, ОАЭ, Мальдивах, Египте. Также ряд стран «облегчают россиянам пересечение границ»: в их число входят Шри-Ланка, Марокко и Таиланд.
Radio ZET отмечает, что список стран, которые открываются для туристов из России, становится все длиннее. Так, власти Индии, Мьянмы и Омана недавно провели переговоры с РФ о развитии туризма.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Не сидеть сложа руки». В России и Белоруссии подготовили «ядерный ответ» Западу
- СМИ: Беспилотник атаковал ТЭЦ в Белгороде
- Неизвестный устроил стрельбу на трассе Хабаровск — Владивосток
- Рогов: Запад толкает Зеленского на страшные преступления против России
- СМИ: Армия России прорывает оборону ВСУ в Марьинке
- Бывший генпрокурор Украины признал полный контроль России над Артемовском
- Россия наступает под Марьинкой в ДНР, в ЛНР – перебои с водой
- СМИ: Россияне продолжили путешествовать по миру, несмотря на западные санкции
- В Погранслужбе ФСБ заявили о росте риска провокаций на польской и прибалтийской границах
- Посол Экваториальной Гвинеи предложил открыть прямое авиасообщение с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru