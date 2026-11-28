Турнир проходит в Китае и завершится 29 ноября.

В полуфинале россиянка уступила выигравшей соревнования Лучии Дальмассо из Италии. В малом финале спортсменка одержала победу над кореянкой Чан Со Хи.

Софии Надыршиной 23 года. В 2021 году россиянка стала чемпионкой мира в параллельном слаломе и серебряным призером в параллельном гигантском слаломе.

