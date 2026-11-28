Сноубордистка Надыршина завоевала бронзу на этапе Кубка мира в Китае
28 ноября 202609:58
Юлия Савченко
Российская сноубордистка София Надыршина стала обладательницей бронзовой медали этапа Кубка мира в дисциплине «параллельный гигантский слалом».
Турнир проходит в Китае и завершится 29 ноября.
В полуфинале россиянка уступила выигравшей соревнования Лучии Дальмассо из Италии. В малом финале спортсменка одержала победу над кореянкой Чан Со Хи.
Софии Надыршиной 23 года. В 2021 году россиянка стала чемпионкой мира в параллельном слаломе и серебряным призером в параллельном гигантском слаломе.
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