До 50 тысяч рублей? Сколько стоит собрать ребенка в школу
По данным ВЦИОМ, речь идет о 28 тысячах рублей на форму для одного ребенка.
На следующей неделе все школьники страны вернутся за парты. Для кого-то приближающееся 1 Сентября станет знакомством со школой. В последние выходные лета редакция приводит комментарии экспертов о том, как собрать ребенка в школу в 2026 году. О ценах и качестве — в материале НСН.
СКОЛЬКО РОССИЯНЕ ТРАТЯТ НА ШКОЛЬНУЮ ФОРМУ?
Согласно результатам опроса Аналитического центра ВЦИОМ, россияне в среднем потратили чуть больше 28 тысяч рублей на покупку школьной и спортивной формы на одного ребенка. Отмечается, что это более чем на 1 тысячу рублей меньше прошлогоднего показателя. При этом покупка рюкзака в среднем обошлась в 7 тысяч 197 рублей, пишет РИА Новости.
По данным источника, на учебники и рабочие тетради родители, бабушки и дедушки школьников в России потратили в среднем 6 тысяч 370 рублей, на школьно-письменные принадлежности — 4 тысячи 908 рублей, а на цветы и подарки учителям к 1 сентября — 2 тысячи 651 рубль.
Уточняется, что общие затраты на подготовку одного ребенка к школе за прошедший год сократились более чем на 3 тысячи: с 52 тысяч 251 рубля в 2025 году до 49 тысяч 169 рублей в 2026-м.
«Ситуация 2026 года отличается от того, что было ранее — доля семей, предполагающих расходы, выросла по сравнению с прошлым годом в среднем на 5 процентных пунктов, в относительном выражении — на 10%. То есть откладывать покупки не планируется. А вот бюджет сократился на 6%, что на фоне продолжающейся инфляции означает еще более заметное уменьшение реального объема расходов», - рассказал изданию председатель Научного совета АЦ ВЦИОМ Степан Львов.
ЦЕНЫ НА ФОРМУ
Исполнительный директор Тверской швейной фабрики Татьяна Виноградова в пресс-центре НСН сообщила, что в этом году стоимость комплекта школьной формы обойдется родителям от 15 тысяч рублей.
«Стоимость комплекта выросла примерно на 9%. Возьмем в пример мальчика — ученика 4-го класса. В комплект формы входят: пиджак, брюки, три сорочки (одна белая парадная и две голубые), галстук и значок. Для девочки 1–3 классов в комплект входят: жакет, юбка, сарафан, три блузки. У учащихся 4–5 классов вместо сарафана будет жилет. У старших детей — жакет и юбка. В этом году по поручению губернатора в комплект первоклассника добавилась спортивная форма — это пилотный проект. Спортивный костюм идет дополнительно», - объяснила она.
Согласно статистике Wildberries, в текущем году в России собрать ребенка в школу обойдется в 15 тысяч рублей. При этом речь идет о минимальном наборе. В маркетплейсе подсчитали, что собрать в школу мальчика будет даже дороже, чем девочку — 15 тысяч 200 рублей против 14 тысяч 724 рублей.
В базовый набор вошли блузка, форма, туфли, спортивный костюм, футболка, кроссовки, рюкзак, пенал, тетради и дневник. Разницу в средней стоимости сделали более дорогие туфли и школьная форма у мальчиков. При этом у девочек дороже стоит спортивный костюм.
Однако председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова в беседе с НСН сообщила, что собрать ребенка в школу обойдется в 20-25 тысяч рублей, если брать вещи хорошего качества.
«Например, одна пара обуви может обойтись в 3–5 тысяч рублей. Сейчас совершенно разные цены: где‑то в 20–25 тысяч рублей можно уложиться. Каждый год все дорожает. Ближе к сентябрю появляются ярмарки, где можно найти товары как поскромнее, так и подороже. Самое дорогое — одежда, обувь и портфель. На маркетплейсах вообще можно найти все подешевле. Самые дешевые товары, конечно, будут из Китая, но не все они хороши. Наши производители подороже, чем китайские, но у них есть условия, которые должны обеспечивать охрану здоровья ребенка. Я бы рекомендовала покупать одежду отечественного производства, потому что здесь есть контроль», - подчеркнула она.
В свою очередь доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве Ольга Борисова дала совет россиянам, как можно сэкономить при подготовке детей к школе. По ее словам, это можно сделать за счет тактики «пустого пенала», покупок в сентябре, кешбэка и вторичного рынка.
«Следует применить тактику "пустого пенала" к 1 сентябрю, в котором будет минимум содержимого (пару ручек, карандаш, ластик) и несколько тетрадей. При приобретении товаров следует придерживаться стратегии сентябрьского кэшбека, предполагающей приобретение большей части необходимых товаров 2-5 сентября, когда начинаются скидки. Именно в это время цены падают на 20-50% в зависимости от категории товара и бренда», - приводит ее слова «Лента.ру».
Ранее аналитики рассказали, что спрос на рюкзаки с Человеком-пауком вырос почти на 30%, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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