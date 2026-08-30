До 50 тысяч рублей? Сколько стоит собрать ребенка в школу

СКОЛЬКО РОССИЯНЕ ТРАТЯТ НА ШКОЛЬНУЮ ФОРМУ?

Согласно результатам опроса Аналитического центра ВЦИОМ, россияне в среднем потратили чуть больше 28 тысяч рублей на покупку школьной и спортивной формы на одного ребенка. Отмечается, что это более чем на 1 тысячу рублей меньше прошлогоднего показателя. При этом покупка рюкзака в среднем обошлась в 7 тысяч 197 рублей, пишет РИА Новости.

По данным источника, на учебники и рабочие тетради родители, бабушки и дедушки школьников в России потратили в среднем 6 тысяч 370 рублей, на школьно-письменные принадлежности — 4 тысячи 908 рублей, а на цветы и подарки учителям к 1 сентября — 2 тысячи 651 рубль.