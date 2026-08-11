Роскачество дал советы по выбору рюкзака для первоклассника

При выборе школьного рюкзака для первоклассника родителям необходимо учитывать не только его дизайн, но и безопасность, конструкцию и массу изделия. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказали специалисты Роскачества, подчеркнув, что вес пустого ранца для учеников начальных классов не должен превышать 700 граммов, чтобы не навредить формирующейся осанке ребенка.

Особое внимание эксперты рекомендуют уделить спинке, которая обязательно должна быть жесткой и формоустойчивой для равномерного распределения нагрузки. Лямки рюкзака необходимо выбирать широкие — от 3,5 до 4 сантиметров в верхней части, с возможностью регулировки и наличием подкладки из дышащей ткани, чтобы школьник не потел.