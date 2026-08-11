Роскачество дал советы по выбору рюкзака для первоклассника
При выборе школьного рюкзака для первоклассника родителям необходимо учитывать не только его дизайн, но и безопасность, конструкцию и массу изделия. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказали специалисты Роскачества, подчеркнув, что вес пустого ранца для учеников начальных классов не должен превышать 700 граммов, чтобы не навредить формирующейся осанке ребенка.
Особое внимание эксперты рекомендуют уделить спинке, которая обязательно должна быть жесткой и формоустойчивой для равномерного распределения нагрузки. Лямки рюкзака необходимо выбирать широкие — от 3,5 до 4 сантиметров в верхней части, с возможностью регулировки и наличием подкладки из дышащей ткани, чтобы школьник не потел.
Оптимальным вариантом специалисты называют модель с двумя отделениями: основным для учебных пособий и дополнительным для мелких принадлежностей. Строгие требования предъявляются и к габаритам изделия: высота задней стенки должна составлять 30–36 сантиметров, передней — 22–26 сантиметров, а ширина — от 6 до 10 сантиметров.
Для безопасности ребенка на дороге в темное время суток на всех сторонах ранца обязательно должны присутствовать светоотражающие элементы.
Между тем в России минимальный набор для школы, куда входит не только рюкзак, в июле стал дороже на 6,3%, достигнув суммы в 18 925 рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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