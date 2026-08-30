Скорость, удар, погибшие: У Северного Кипра перевернулся пассажирский паром

Были ли на судне россияне — пока неизвестно. Спасательная операция продолжается: минимум шесть человек погибли, есть пострадавшие. При этом известно, что пассажиры и раньше жаловались на компанию, паром которой перевернулся.

КРУШЕНИЕ И ПОГИБШИЕ

В море у берегов Турецкой Республики Северного Кипра перевернулся пассажирский паром. На борту судна находились 279 пассажиров, пишет газета Kıbrıs Postası. Тelegram-канал Shot передавал, что в их числе есть русскоговорящие люди, однако вопрос наличия у них гражданства РФ уточняется.

Речь идет о пароме компании Filo Denizcilik. По данным источника, ЧП произошло в 2-2,5 километрах от берега города Гирне Северного Кипра. Отмечается, что находящиеся рядом катера также прибыли на помощь пассажирам. Точная причина крушения на момент написания материала неизвестна.