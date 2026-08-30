Скорость, удар, погибшие: У Северного Кипра перевернулся пассажирский паром
По сообщениям властей республики, на борту было 259 пассажиров и восемь членов экипажа.
У берегов непризнанного Северного Кипра потерпел крушение пассажирский паром, на борту которого находились 279 человек. Причины ЧП выясняются. Сами пассажиры говорили, что паром ехал на большой скорости, а потом они почувствовали удар.
Были ли на судне россияне — пока неизвестно. Спасательная операция продолжается: минимум шесть человек погибли, есть пострадавшие. При этом известно, что пассажиры и раньше жаловались на компанию, паром которой перевернулся.
КРУШЕНИЕ И ПОГИБШИЕ
В море у берегов Турецкой Республики Северного Кипра перевернулся пассажирский паром. На борту судна находились 279 пассажиров, пишет газета Kıbrıs Postası. Тelegram-канал Shot передавал, что в их числе есть русскоговорящие люди, однако вопрос наличия у них гражданства РФ уточняется.
Речь идет о пароме компании Filo Denizcilik. По данным источника, ЧП произошло в 2-2,5 километрах от берега города Гирне Северного Кипра. Отмечается, что находящиеся рядом катера также прибыли на помощь пассажирам. Точная причина крушения на момент написания материала неизвестна.
«Капитан сообщил, что судно начало набирать воду и перевернулось. Начата поисково-спасательная операция, есть раненые», - указано в заявлении.
Министр транспорта ТРСК Эрхан Арыклы подтвердил, что судно перевернулось и затонуло, спасательная операция продолжается, по его словам, есть тяжелораненые. Политик рассказал, что на борту было 259 пассажиров и восемь членов экипажа, пишет РИА Новости. При этом он сообщил, что на борту пострадавшего судна были иностранцы.
«Среди пассажиров четверо граждан ФРГ и трое иранцев», - приводит слова Арыклы телеканал Ahaber.
Позже премьер-министр непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра Унал Устель на брифинге объявил журналистам, что в результате ЧП погибли минимум шесть человек. По его словам, спасены 172 пассажира.
«Информации о наличии россиян на борту судна пока нет. Посольство выясняет ситуацию», - заявили РИА Новости в посольстве России в Никосии.
СПАСЕНИЕ И ПОИСКИ
Позже канал Baza в «Максе» передал, что с потерпевшего крушение парома эвакуировали около 100 человек. По информации издания, спасательные бригады прибыли на место ЧП через 15–20 минут после инцидента. Пассажиров переправляют на борта других судов.
«Около 100 спасенных с тонущего парома пассажиров доставлены в порт Гирне, их планируют госпитализировать», - рассказал Эрхан Арыклы телеканалу 24tv.
Однако известно, что проведение спасательных работ серьезно осложняют сильные волны. Тем временем в порту Кирении ведется активная подготовка к приему эвакуированных: там оперативно разворачивают полевой медицинский госпиталь для оказания помощи пострадавшим.
По данным Baza, около 99 человек продолжают искать после крушения парома. Известно, что на борту находился русскоговорящий гид. По словам пассажиров, капитан управлял судном на большой скорости. Затем они почувствовали сильный удар, будто судно во что-то врезалось, после чего оно начало тонуть.
При этом мэр порта Гирне, в котором тонет паром, Мурат Шенкюль объявил, что до сих пор идут поиски 70 пассажиров.
«На данный момент спасены более 200 человек, таким образом, остается под вопросом судьба еще 60-70 человек», - приводит его слова AHaber.
Однако позже Унал Устель объявил, что число жертв крушения увеличилось до семи. По его словам, спасены 237 человек, спасатели ищут еще 23.
ЖАЛОБЫ ТУРИСТОВ
Между тем, канал Baza писал, что российские туристы уже жаловались на фирму, которой принадлежит затонувший у Северного Кипра паром. Известно, что суда компании и раньше выходили в непогоду и ездили с большой скоростью.
Одна из туристок рассказала изданию, что в мае 2025 года три-четыре часа плыла на быстроходном пароме компании Filo Jet.
«Скорость была сумасшедшая: несмотря на спокойную погоду, судно так бросало об воду, будто на море был сильный шторм», - поделилась путешественница.
Другие туристы рассказали каналу, что в прошлом году тоже плыли на этом судне. Рейс из-за плохой погоды перенесли с 11:00 утра на 17:00, но и тогда на море оставались сильные волны. По их словам, судно сильно качало, люди кричали, и на корабле началась паника.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что на Байкале под лед ушел автомобиль с китайскими туристами, восемь человек погибли.
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