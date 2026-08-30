Два человека погибли, 9 ранены при стрельбе в столице штата Нью-Джерси

Два человека погибли, 9 ранены в результате стрельбы в воскресенье утром в Трентоне (столица штата Нью-Джерси, США). Об этом сообщает Fox News со ссылкой на местную полицию.

Шесть человек пострадали при стрельбе в Чикаго

По данным канала, прибывшие на место происшествия медики обнаружили одиннадцать человек с огнестрельными ранениями, однако двоих из пострадавших спасти не удалось. Остальные девять раненых были госпитализированы.

На данный момент мотивы преступления остаются неизвестными.

Ранее шесть человек пострадали при стрельбе в Чикаго, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ЖертвыСтрельбаСША

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