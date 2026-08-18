Wildberries: Собрать ребенка в школу обойдется в 15 тыс. рублей

Речь идет о минимальном наборе. По данным маркетплейса, собрать в школу мальчика будет даже дороже, чем девочку — 15 тыс. 200 руб. против 14 тыс. 724 руб.

В базовый набор вошли блузка, форма, туфли, спортивный костюм, футболка, кроссовки, рюкзак, пенал, тетради и дневник. Разницу в средней стоимости сделали более дорогие туфли и школьная форма у мальчиков. У девочек дороже стоит спортивный костюм. Родители могут и сэкономить, если будут искать товары по минимальной цене.

Собрать ребёнка в школу обойдется в 20-25 тысяч рублей, если брать вещи хорошего качества, сказала НСН председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова, посоветовав приобретать одежду отечественного производства.

