Шесть человек погибли при крушении парома у берегов Северного Кипра

Мэр города Гирне ранее заявил, что неизвестна судьба примерно 70 человек.

Судно, на борту которого находились 259 пассажиров и восемь членов экипажа, перевернулось в море в 2,5 километрах от берега города Гирне (Кирения).

В настоящее время в зоне происшествия продолжается активная поисково-спасательная операция.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что около 100 человек эвакуированы на берег с потерпевшего крушение у берегов Северного Кипра парома.