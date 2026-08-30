Шесть человек погибли при крушении парома у берегов Северного Кипра
В результате крушения парома у берегов Северного Кипра погибли шесть человек, 172 спасены. Об этом сообщил премьер-министр непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Унал Устель.
Мэр города Гирне ранее заявил, что неизвестна судьба примерно 70 человек.
Судно, на борту которого находились 259 пассажиров и восемь членов экипажа, перевернулось в море в 2,5 километрах от берега города Гирне (Кирения).
В настоящее время в зоне происшествия продолжается активная поисково-спасательная операция.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что около 100 человек эвакуированы на берег с потерпевшего крушение у берегов Северного Кипра парома.
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