Эксперт назвала способы сэкономить при подготовке ребенка к школе

Россияне могут сэкономить семейный бюджет при подготовке детей к школе за счет тактики «пустого пенала», покупок в сентябре, кешбэка и вторичного рынка. Об этом заявила доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансовый университет при Правительстве Ольга Борисова в беседе с «Лентой.ру».

Эксперт рекомендовала применить тактику «пустого пенала» - минимум содержимого и несколько тетрадей.

«При приобретении товаров следует придерживаться стратегии сентябрьского кэшбека, предполагающей приобретение большей части необходимых товаров 2-5 сентября, когда начинаются скидки. Именно в это время цены падают на 20-50 процентов в зависимости от категории товара и бренда», — поделилась Борисова.

По ее словам, родители могут обратить внимание на возможность получить скидку за «школьный» набор в разных магазинах и использование кешбэка различных сервисов и банков. Кроме того, нередко при онлайн-покупках можно получить промокод для большей скидки. Поможет сэкономить приобретение подержанных товаров, такие рюкзаки, пеналы, учебники и школьная форма обойдутся в 2-3 раза дешевле, чем новые. Также Борисова напомнила о выгодных «совместных» закупках, когда один поставщик предлагает канцелярию, специализированные тетради и учебники.

Кроме того, российские семьи с низким уровнем дохода, не превышающего прожиточный минимум, могут рассчитывать на региональную помощь в виде выплаты на покупку школьных товаров. Гражданам следует проверить в органах соцзащиты, положена ли им такая мера поддержки.

Между тем исполнительный директор Тверской швейной фабрики Татьяна Виноградова в пресс-центре НСН рассказала, что в этом году комплект школьной формы для ребенка будет стоить от 15 тысяч рублей.

