«С 1 сентября вступят в силу изменения в законе о защите прав потребителей. Этот закон устанавливает единые требования ко всем маркетплейсам по размещению на товаре информации о сертификатах соответствия. Продавец будет обязан в карточке товара не просто рассказать о качестве товара, но и дать ссылку на документ, который подтверждает те самые показатели безопасности. По этой ссылке можно будет посмотреть статус сертификата, узнать, кем он выдан, например», — сказала собеседница НСН.



Согласно свежим расчётам, в 2026 году собрать мальчика в школу обойдётся ориентировочно в 37,6 тыс. рублей, а девочку — в 43,7 тыс. рублей. За год цена «школьной корзины» увеличилась на 6,3–6,5%. При этом финальная стоимость комплекта может заметно варьироваться: на неё влияют региональные особенности, школьные требования и подход семьи к планированию бюджета — в том числе готовность искать более доступные варианты.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая заявила в пресс-центре НСН, что индустрия детских товаров уже технически и организационно готова следовать установленным стандартам, а долгосрочные планы развития отрасли закреплены в специальной дорожной карте до 2030 года.

