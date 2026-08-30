Число погибших при наводнении в Непале увеличилось до 788

Число жертв наводнения, обрушившегося на северные районы Непала, возросло до 788 человек. Об этом сообщает местная полиция.

Число погибших при наводнении в Непале достигло 469

Масштабная поисково-спасательная операция, в которой задействовано около 15 тысяч человек, продолжается. В ходе спасательных работ удалось достать из-под завалов шестилетнюю девочку, которая провела там трое суток. Ребенок уже доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

В списках пропавших без вести также числятся восемь граждан России. Позже в российском МИДе уточнили, что без вести пропали 9 россиян.

Ранее непальские власти предупредили об угрозе нового прорыва воды. Жителям населенных пунктов, расположенных вдоль реки Бхоте-Коши и уже подвергшихся затоплению, настоятельно рекомендовано сохранять бдительность и быть готовыми к эвакуации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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