В соцсетях распространилось видео, где покупательница показала этикетку школьных брюк с предупреждением: изделие рекомендуется носить не дольше четырех часов в день и не чаще двух раз в неделю. Койтов отметил, что в самой этикетке нет ничего удивительного, так как указывать такую информацию требует закон.

«У нас есть технический регламент о безопасности товаров легпрома, который определяет, что одежда может быть двух типов: для регулярного использования и для периодического. И там же написано, что производитель должен об этом сообщать потребителю на ярлыке. Для регулярного использование допустимо носить каждый день, без ограничений по времени. А для периодического использования ношение как раз ограничено двумя разами в неделю, не более четырех часов каждый. Регламент не разделяет эту одежду по ее целевым назначениям: школьная, детская, взрослая и так далее. По закону, по техническому регламенту это различие определяется лабораторным путем. Понятно, что эти лабораторные испытания проводятся в максимальном режиме, и, как заверяют эксперты, одежда, которая заявляется для периодического использования, может вполне себе носиться регулярно и прослужить долго, потому что когда она тестируется, происходит имитация запредельной нагрузки, износа и так далее. Тут не берусь утверждать, так это или нет, но эксперты говорят. Конечно, производителю дешевле и выгоднее подтвердить соответствие периодическому использованию, потому что там меньше требований, испытания проходят легче», — пояснил он.

Собеседник НСН также сообщил, что для школьной одежды есть стандарт, однако он добровольный.

«У нас есть ГОСТ на школьную одежду, там требования более повышенные, но он, к сожалению, добровольный. И если производитель не заявил, что соответствует стандарту, он его требования не обязан исполнять. Есть еще санитарные, нормативные акты, которые предъявляют требования к школьной одежде, определенные параметры для регулярного использования. Но они имеют рекомендательный характер. То есть нет бесшовности в нормативном регулировании, которая бы обеспечила, чтобы мы вообще не видели в продаже школьную одежду, как в данном примере, которая формально предназначена для двух раз использования в неделю, не больше, чем по четыре часа. Априори такой одежды быть не должно. Я понимаю, если это какой-нибудь выпускной костюм, платье, которое школьники наденут для какого-то мероприятия на пару часов. Но для повседневного использования в школе объективно, логически не может одежда меньше четырех часов использоваться. А если не может, зачем вообще допускать на рынок такую одежду и вводить потребителя в заблуждение? Ведь эту этикетку прочитала одна из тысяч, если не десятков тысяч родительниц. Остальные родители на это внимание не обращают и покупают, а потом удивляются, почему штанишки за два месяца износились», — считает он.