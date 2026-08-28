Риски - на родителей: Почему на школьной форме ставят лимиты по использованию
Производители снимают с себя ответственность, выставляя на продажу школьную форму с ограничениями по эксплуатации, заявил НСН Алексей Койтов.
Указание на этикетке соответствует закону, однако в магазины нельзя допускать одежду для школы, для которой предусмотрен периодический режим ношения, объяснил НСН глава Союза потребителей России Алексей Койтов.
В соцсетях распространилось видео, где покупательница показала этикетку школьных брюк с предупреждением: изделие рекомендуется носить не дольше четырех часов в день и не чаще двух раз в неделю. Койтов отметил, что в самой этикетке нет ничего удивительного, так как указывать такую информацию требует закон.
«У нас есть технический регламент о безопасности товаров легпрома, который определяет, что одежда может быть двух типов: для регулярного использования и для периодического. И там же написано, что производитель должен об этом сообщать потребителю на ярлыке. Для регулярного использование допустимо носить каждый день, без ограничений по времени. А для периодического использования ношение как раз ограничено двумя разами в неделю, не более четырех часов каждый. Регламент не разделяет эту одежду по ее целевым назначениям: школьная, детская, взрослая и так далее. По закону, по техническому регламенту это различие определяется лабораторным путем. Понятно, что эти лабораторные испытания проводятся в максимальном режиме, и, как заверяют эксперты, одежда, которая заявляется для периодического использования, может вполне себе носиться регулярно и прослужить долго, потому что когда она тестируется, происходит имитация запредельной нагрузки, износа и так далее. Тут не берусь утверждать, так это или нет, но эксперты говорят. Конечно, производителю дешевле и выгоднее подтвердить соответствие периодическому использованию, потому что там меньше требований, испытания проходят легче», — пояснил он.
Собеседник НСН также сообщил, что для школьной одежды есть стандарт, однако он добровольный.
«У нас есть ГОСТ на школьную одежду, там требования более повышенные, но он, к сожалению, добровольный. И если производитель не заявил, что соответствует стандарту, он его требования не обязан исполнять. Есть еще санитарные, нормативные акты, которые предъявляют требования к школьной одежде, определенные параметры для регулярного использования. Но они имеют рекомендательный характер. То есть нет бесшовности в нормативном регулировании, которая бы обеспечила, чтобы мы вообще не видели в продаже школьную одежду, как в данном примере, которая формально предназначена для двух раз использования в неделю, не больше, чем по четыре часа. Априори такой одежды быть не должно. Я понимаю, если это какой-нибудь выпускной костюм, платье, которое школьники наденут для какого-то мероприятия на пару часов. Но для повседневного использования в школе объективно, логически не может одежда меньше четырех часов использоваться. А если не может, зачем вообще допускать на рынок такую одежду и вводить потребителя в заблуждение? Ведь эту этикетку прочитала одна из тысяч, если не десятков тысяч родительниц. Остальные родители на это внимание не обращают и покупают, а потом удивляются, почему штанишки за два месяца износились», — считает он.
Таким образом, производители стремятся сэкономить, поэтому выпускают одежду для периодического использования, указывают это на этикетке, тем самым перекладывая ответственность на родителей.
«Тут получается дилемма в том, что риски перекладывается на родителей. Они, видя эту этикетку, понимая, что одежда может прослужить намного меньше, берут этот риск на себя и, если не повезет и протрутся штаны быстро, им некого винить, некому претензии предъявить. Конечно, право предъявлять претензии по качеству у потребителя есть, если они будут объективные. Но если эти претензии будут связаны с тем, что он ежедневно весь день носил эти штанишки, и они протерлись быстро, то это не основание. А вот если они просто порвались по шву на второй день, то это не связано с режимом использования, и объективно по этому основанию их можно вернуть или потребовать зашить. То есть объем прав потребителя остается, но в том, что связано с интенсивностью носки, надо понимать, что если вы будете нарушать этот регламент, то проблемы, вследствие этого появившиеся, будет очень сложно предъявить производителю», — резюмировал Койтов.
Ранее Алексей Койтов в пресс-центре НСН поделился рекомендациями, как снизить риски приобретения небезопасной продукции, а также подчеркнул важность проверки документов и репутации продавца при выборе детской и школьной одежды.
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