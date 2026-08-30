Год назад Баста (Василий Вакуленко) называл Icegergert самым перспективным российским музыкантом. В августе 2026 года артист выступил в 70-тысячных «Лужниках» в качестве гостя концерта Басты. Артист рассказал, как идет к сольному выступлению на главном стадионе России.

«Сольный концерт в «Лужниках» хотелось бы в следующем году зимой сделать, если получится. В декабре мы возьмем арену в 10 тысяч зрителей, потом будем стараться собрать ВТБ Арену с 15 тысячами зрителей, а уже после этого можно подумать о «Лужниках». В гонках, кто быстрее соберет «Лужники», я не участвую, просто жду чуда, когда «Лужники» ко мне придут», - сказал он.

Icegergert второй год подряд лидирует в рейтинге самых популярных артистов. Основатель платформы TopHit Игорь Краев заявил, что рэпер удерживает аудиторию за счет песни с Zivert (Юлия Зиверт). Он напомнил, что их совместный трек «Банк» набрал сотни миллионов стримов и свыше 400 тысяч эфиров на радио.

