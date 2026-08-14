Буцкая раскрыла, как школьная форма по ГОСТу сохранит здоровье детей
Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН подчеркнула значимость ГОСТов на школьную форму как гарантии безопасности и удобства для детей.
Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая заявила в пресс-центре НСН, что индустрия детских товаров уже технически и организационно готова следовать установленным стандартам, а долгосрочные планы развития отрасли закреплены в специальной дорожной карте до 2030 года.
«Если на школьной форме написано, что она сделана по ГОСТу, то вы можете быть уверены, что это самая качественная одежда, в которой ребёнок может долго находиться: ему не будет ни жарко, ни холодно, он не вспотеет, не простудится, когда в классе откроется окно. Школьная форма по ГОСТу как раз про это. Для нас важно снизить импортозависимость, поддержать российскую лёгкую промышленность, защитить национальный рынок, укрепить наш промышленный суверенитет. Индустрия детских товаров уже готова работать по ГОСТам. У нас есть дорожная карта по развитию отрасли до 2030 года. Там прописаны отдельные задачи», — сказала собеседница НСН.
Она также призвала родителей, которые сейчас думаю о приобретении школьной формы, обращать внимание на то, что написано на этикетке.
Ранее заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева сказала в пресс-центре НСН, что переток спроса из традиционных магазинов школьной формы в интернет‑торговлю — уже устоявшийся тренд.
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