«Если на школьной форме написано, что она сделана по ГОСТу, то вы можете быть уверены, что это самая качественная одежда, в которой ребёнок может долго находиться: ему не будет ни жарко, ни холодно, он не вспотеет, не простудится, когда в классе откроется окно. Школьная форма по ГОСТу как раз про это. Для нас важно снизить импортозависимость, поддержать российскую лёгкую промышленность, защитить национальный рынок, укрепить наш промышленный суверенитет. Индустрия детских товаров уже готова работать по ГОСТам. У нас есть дорожная карта по развитию отрасли до 2030 года. Там прописаны отдельные задачи», — сказала собеседница НСН.

Она также призвала родителей, которые сейчас думаю о приобретении школьной формы, обращать внимание на то, что написано на этикетке.

Ранее заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева сказала в пресс-центре НСН, что переток спроса из традиционных магазинов школьной формы в интернет‑торговлю — уже устоявшийся тренд.

