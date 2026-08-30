Водитель маршрутки сбил пять человек на пешеходном переходе в Туве

Согласно данным ведомства, ДТП произошло в воскресенье в 19:09 по местному времени (15:09 мск) в Кызыле, на перекрестке улиц Кочетова и Бухтуева.

В результате инцидента все пять пострадавших были доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

«Со слов водителя маршрутного автобуса, во время движения ему стало плохо, в результате чего он не справился с рулевым управлением. Он также доставлен в медицинское учреждение», - говорится в сообщении.

Как выяснилось позднее, у водителя не было прав категории Д, которые позволяют управлять маршрутным автобусом.

Ранее четыре человека пострадали в ДТП с тремя машинами на МКАД в Москве, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».