Водитель маршрутки сбил пять человек на пешеходном переходе в Туве
В Туве водитель маршрутки выехал на красный свет светофора и сбил на пешеходном переходе пять человек. Об этом сообщает ГУ МВД по Республике Тыва.
Согласно данным ведомства, ДТП произошло в воскресенье в 19:09 по местному времени (15:09 мск) в Кызыле, на перекрестке улиц Кочетова и Бухтуева.
В результате инцидента все пять пострадавших были доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.
«Со слов водителя маршрутного автобуса, во время движения ему стало плохо, в результате чего он не справился с рулевым управлением. Он также доставлен в медицинское учреждение», - говорится в сообщении.
Как выяснилось позднее, у водителя не было прав категории Д, которые позволяют управлять маршрутным автобусом.
Ранее четыре человека пострадали в ДТП с тремя машинами на МКАД в Москве, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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