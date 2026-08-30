Опрос: Каждый третий работающий родитель возьмет выходной на 1 сентября
33% работающих родителей школьников планируют взять выходной, отгул или отпуск на 1 сентября, следует из исследования SuperJob, проведенному для РИА Новости.
Как показал опрос 1600 респондентов, среди матерей такую возможность рассматривают 36%, а среди отцов — 31%. Еще 28% рассчитывают отпроситься на работе на полдня. Таким образом, присутствовать на торжественных школьных линейках намерены в общей сложности 61% трудящихся мам и пап.
Что касается политики компаний, то лишь 15% работодателей официально предоставляют выходной день родителям и опекунам учеников, а 19% идут навстречу сотрудникам по устной договоренности. При этом большинство организаций (52%) не предусматривают никаких послаблений в этот день.
Практика вручения подарков детям сотрудников к началу учебного года также остается редкой - их получают лишь в 3% компаний (для всех школьников) и в 12% (только для первоклассников).
Ранее синоптик, специалист прогностического центра «Метео» Александр Ильин в разговоре с НСН пообещал комфортную погоду на 1 сентября.
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