Депутат Боярский заявил, что использование VPN небезопасно

Постоянное использование VPN-сервисов небезопасно и необходимо отучать граждан, особенно молодое поколение, от чрезмерного использования подобных приложений. Об этом ТАСС в кулуарах Фестиваля новых медиа заявил глава думского комитета по информационной политике Сергей Боярский.

Вопрос целесообразности: РКН предрекли долгую и суровую борьбу с VPN

Депутат подчеркнул, что власти стремятся избавить пользователей от привычки постоянно держать включенным VPN, поскольку это небезопасно. По его словам, злоупотребление такими сервисами недопустимо, так как это может привести людей в опасные сегменты сети, от которых государство старается их оградить.

«Вот в этом наша сейчас основная задача», - сказал Боярский.

При этом парламентарий подчеркнул, что он лично не использует VPN-сервисы.

Ранее в России перестала открываться «Википедия», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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