Депутат Боярский заявил, что использование VPN небезопасно
Постоянное использование VPN-сервисов небезопасно и необходимо отучать граждан, особенно молодое поколение, от чрезмерного использования подобных приложений. Об этом ТАСС в кулуарах Фестиваля новых медиа заявил глава думского комитета по информационной политике Сергей Боярский.
Депутат подчеркнул, что власти стремятся избавить пользователей от привычки постоянно держать включенным VPN, поскольку это небезопасно. По его словам, злоупотребление такими сервисами недопустимо, так как это может привести людей в опасные сегменты сети, от которых государство старается их оградить.
«Вот в этом наша сейчас основная задача», - сказал Боярский.
При этом парламентарий подчеркнул, что он лично не использует VPN-сервисы.
Ранее в России перестала открываться «Википедия», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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