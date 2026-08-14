«Соблюдать ГОСТ на школьную форму непросто. Подобрать поставщиков сырья достаточно сложно. У нас есть проверенные поставщики, которым мы можем доверять. С тканями верха ситуация сегодня получше, однако есть вопросы по поводу подкладки. В настоящее время мы ищем российских поставщиков, может быть, из Белоруссии, которые смогли бы нам гарантировать качество и соблюдать требования нашего ГОСТа на школьную форму. Мы знаем, что один из поставщиков уже получил декларацию, мы ждём от них образцы, чтобы протестировать. Если всё сложится, то мы будем производить изделия в том числе и с подкладочными тканями. Пока на сегодняшний момент у нас такой возможности нет», — сказала собеседница НСН.

По данным аналитиков, в 2026 году расходы на базовый набор школьных вещей составят около 37,6 тыс. рублей для мальчика и порядка 43,7 тыс. рублей — для девочки. За прошедший год стоимость такого комплекта подросла на 6,3–6,5%.

Ранее заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева сказала в пресс-центре НСН, что ГОСТ на школьную форму не регламентирует фасоны и цветы школьной формы, он устанавливает показатели качества изделий.

