«Происходит переток покупателей из специальных магазинов в интернет‑торговлю. Это та реальность, в которой мы существуем достаточно давно. Все популярные бренды и модели школьной формы уже есть онлайн. Если удобнее оформить доставку, то можно воспользоваться этим каналом. Всё большую долю у нас получают маркетплейсы. Сегодня этот быстро растущий сегмент получает 35% всех продаж этой категории одежды. На магазины детской одежды приходится 45% всех продаж, на спецмагазины школьной формы — 15%», — сказала собеседница НСН.

Согласно свежим расчётам, в 2026 году собрать мальчика в школу обойдётся ориентировочно в 37,6 тыс. рублей, а девочку — в 43,7 тыс. рублей. За год цена «школьной корзины» увеличилась на 6,3–6,5%. При этом финальная стоимость комплекта может заметно варьироваться: на неё влияют региональные особенности, школьные требования и подход семьи к планированию бюджета — в том числе готовность искать более доступные варианты. Значительную часть расходов составляет именно школьная форма: базовый комплект в 2026 году в среднем стоит 17–18 тыс. рублей. К этой сумме нужно прибавить ещё несколько тысяч — на сменную обувь, спортивную форму и кроссовки.

Депутат Госдумы Нина Останина ранее заявила НСН, что прежде чем запрещать школьникам одежду с иностранными надписями, российская промышленность должна создать свою. А председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова выразила уверенность, что все запреты будут иметь обратный эффект.

