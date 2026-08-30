Число жертв крушения парома у Кипра достигло 7
Жертвами крушения парома у берегов Северного Кипра стали семь человек, еще 237 удалось спасти. Об этом сообщил премьер-министр непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Унал Устель в эфире телеканала TRT Haber.
По его словам, поиски еще 23 пропавших продолжаются, а к операции уже подключились водолазы.
В свою очередь, министр транспорта ТРСК Эрхан Арыклы уточнил, что судно полностью ушло под воду и находится на глубине 514 метров.
Катастрофа произошла в 2,5 километра от берега города Гирне (Кирения), когда паром с 259 пассажирами и восемью членами экипажа на борту перевернулся в море.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что число погибших при наводнении в Непале увеличилось до 788.
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