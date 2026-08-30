Число жертв крушения парома у Кипра достигло 7

По его словам, поиски еще 23 пропавших продолжаются, а к операции уже подключились водолазы.

В свою очередь, министр транспорта ТРСК Эрхан Арыклы уточнил, что судно полностью ушло под воду и находится на глубине 514 метров.

Катастрофа произошла в 2,5 километра от берега города Гирне (Кирения), когда паром с 259 пассажирами и восемью членами экипажа на борту перевернулся в море.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что число погибших при наводнении в Непале увеличилось до 788.