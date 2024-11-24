«Десятилетие семьи» и «запрет» чайлдфри: Как новые законы помогут демографии РФ
23 ноября президент Владимир Путин подписал указ о запрете пропаганды чайлдфри.
Российские политики очень часто поднимают вопрос демографии в стране. На фоне этого они предлагают ввести не только Год семьи, но и целое десятилетие. В рамках решения демографических проблем в России даже приняли закон о запрете пропаганды идеологии чайлдфри, подразумевающий большие штрафы. Однако он неоднозначно был воспринят обществом.
«ДЕСЯТИЛЕТИЕ СЕМЬИ»
24 ноября в День матери председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко предложила ввести в стране «Десятилетие семьи». По ее словам, это может помочь добиться желаемых результатов в демографической политике России. Между тем, Матвиенко подчеркнула, что вопрос демографии в государстве требует проведения единой семейноцентричной политики.
«Работа по утверждению ценностей семьи должна быть постоянно в фокусе внимания государства, общества, поскольку размывание, девальвация этих ценностей — одна из целей информационной, психологической войны, которую ведет против нас Запад. Соответственно, от укрепления институтов материнства, отцовства и детства, в целом института семьи зависит сохранение нас как нации для будущих поколений. Задача эта — экзистенциальная», - говорится в публикации на официальном сайте Верхней палаты парламента.
Политик напомнила, что с предыдущего Года семьи в стране прошло 16 лет. При этом Матвиенко пообещала, что Совфед будет всеми силами способствовать решению демографического кризиса и контролировать реализацию госпрограмм в регионах.
«ЗАПРЕТ» ЧАЙЛДФРИ
23 ноября президент Владимир Путин подписал указ о запрете пропаганды идей чайлдфри. Приверженцы этого движения выступают против рождения детей и за свободную жизнь взрослых «ради себя». Однако под действие нового закона не подпадает распространение информации о монашестве.
Согласно документу, гражданским лицам грозит штраф до 100 тысяч рублей, должностным лицам — до 200 тысяч рублей, а юрлицам — до 1 млн рублей или даже административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
При этом отмечается, что, если граждане будут продвигать идеи чайлдфри через интернет или СМИ, а также в случае пропаганды детям, наказание для таких лиц будет строже. Так, максимальный штраф при совпадении этих обстоятельств составит 400 тысяч рублей для граждан, 800 тысяч рублей — для должностных лиц и 5 млн рублей — для юридических лиц.
Многие депутаты поддержали новый закон о запрете чайлдфри. По словам заместителя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Виталия Милонова, документ направлен против граждан, которые считают бездетность ценностью.
«В английском есть чайлдлесс — жизнь без детей, а чайлдфри — это свободные от детей. Понимаете разницу? Без детей и свобода от детей. Свобода в данном случае считается ценностью», - приводит его слова издание «News.ru».
При этом уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец подчеркнула, что закон «никого не обязывает рожать».
«Он исключительно запрещает пропаганду добровольного отказа от рождения детей. А у пропаганды есть достаточно конкретное, четкое определение. И это не влияет на частную жизнь граждан, на их высказывания в дружеской беседе или частной переписке», - приводит ее слова RT.
В свою очередь председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что закон о чайлдфри не о выборе женщин, а о деструктивной пропаганде. По его мнению, продвижение идей отказа от рождения детей представляет собой социально опасное явление, а игнорирование этой проблемы не решит вопросы демографии в стране.
НЕ ПОДДЕРЖАЛИ ЗАКОН
При этом еще до принятия закона о запрете пропаганды идей чайлдфри в обществе разгорелась бурная дискуссия. Не все поддержали такую идею политиков. Так, например, юрист семейного и наследственного права, профессиональный медиатор Мира Моисеева выразила мнение о том, что этот закон несет риски акушерскому сообществу и раскачивает тревожность в обществе.
«Данным законопроектом мы плодим доносы. У нас раскачивается с невероятной скоростью тревожность в обществе. Каждый сосед в силу какой-то неприязни к другому соседу, услышав о том, что бурно обсуждаются вопросы о рождении детей, может пойти и написать заявление в полицию. Данный законопроект несет риски всему акушерскому сообществу, потому что врачи сейчас не понимают, как они должны будут говорить женщинам о контрацепции. Как в школе об этом говорить тоже непонятно», - сказала она в пресс-центре НСН.
Между тем, психолог Диана Леонтьева объяснила, что люди, намерено отказавшиеся от рождения детей, часто принимают такое решение на основе своих приоритетов и ценностей.
«Не нужно называть все отклонениями. Чайлдфри — это, скорее, осознанный выбор. Люди, идентифицирующие себя как чайлдфри, часто принимают такое решение на основе своих ценностей, жизненных обстоятельств, личных приоритетов. Часто это связано с желанием сосредоточиться на карьере. Сейчас часто женщины реализуются в карьере, чувствуют в этом потенциал. Такие женщины часто откладывают семейную жизнь на более поздний срок. Многие люди жаждут путешествовать, подтянуть свое материальное состояние, жаждут саморазвития. Люди считают это более значимым. На мой взгляд, такой осознанный выбор у осознанных зрелых людей верен, потому что нет ничего хуже, чем не желающий ребенка родитель рождает его по принуждению», - подчеркнула она в пресс-центре НСН.
При этом, по словам заместителя председателя Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ирины Киркоры, большинство россиян, отказавшихся от рождения детей, даже не знают о существовании идеологии чайлдфри.
«Большинство наших сограждан, принимая решение не рожать детей, не связаны с чьей-то идеологией. Они принимают это решение из своих личных ситуативных процессов. Чаще всего это отсутствие жилья, низкий доход и ненадежный партнер», - отметила она в пресс-центре НСН.
Ранее член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что через три года размер материнского капитала в России увеличится до одного миллиона рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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