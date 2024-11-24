«Десятилетие семьи» и «запрет» чайлдфри: Как новые законы помогут демографии РФ

«ДЕСЯТИЛЕТИЕ СЕМЬИ»

24 ноября в День матери председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко предложила ввести в стране «Десятилетие семьи». По ее словам, это может помочь добиться желаемых результатов в демографической политике России. Между тем, Матвиенко подчеркнула, что вопрос демографии в государстве требует проведения единой семейноцентричной политики.

«Работа по утверждению ценностей семьи должна быть постоянно в фокусе внимания государства, общества, поскольку размывание, девальвация этих ценностей — одна из целей информационной, психологической войны, которую ведет против нас Запад. Соответственно, от укрепления институтов материнства, отцовства и детства, в целом института семьи зависит сохранение нас как нации для будущих поколений. Задача эта — экзистенциальная», - говорится в публикации на официальном сайте Верхней палаты парламента.

Политик напомнила, что с предыдущего Года семьи в стране прошло 16 лет. При этом Матвиенко пообещала, что Совфед будет всеми силами способствовать решению демографического кризиса и контролировать реализацию госпрограмм в регионах.