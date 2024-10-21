ВЦИОМ: Большинство россиян считает бесполезными штрафы за пропаганду чайлдфри

Наиболее часто (66-68%) меру называют бесполезной жители крупных городов, респонденты с высшим или неполным высшим образованием (62%) и люди с плохим материальным положением (61%).

Также уточняется, что 24% респондентов, напротив, уверены, что подобные штрафы повысят рождаемость. Еще 10% опрошенных убеждены, что мера негативно отразиться на желании стать родителями.

Россияне без детей чаще выступают против штрафов за пропаганду чайлдфри. Также большая часть тех, кто не поддерживает инициативу – представители поколения зумеров. Респонденты более старшего возраста чаще отмечают, что поддерживают такие ограничения.

Ранее сообщалось, что Госдума в первом чтении приняла законопроект, защищающий людей от пропаганды отказа от деторождения. Штрафы за пропаганду идеологии чайлдфри составят до 400 тысяч рублей для физлиц, до 800 тысяч для должностных лиц и до 5 миллионов рублей для юрлиц, передает «Радиоточка НСН».

