ВЦИОМ: Большинство россиян считает бесполезными штрафы за пропаганду чайлдфри
Около 55% россиян полагают, что введение штрафов за пропаганду чайлдфри никак не повлияет на рождаемость в стране, следует из опроса ВЦИОМ.
Наиболее часто (66-68%) меру называют бесполезной жители крупных городов, респонденты с высшим или неполным высшим образованием (62%) и люди с плохим материальным положением (61%).
Также уточняется, что 24% респондентов, напротив, уверены, что подобные штрафы повысят рождаемость. Еще 10% опрошенных убеждены, что мера негативно отразиться на желании стать родителями.
Россияне без детей чаще выступают против штрафов за пропаганду чайлдфри. Также большая часть тех, кто не поддерживает инициативу – представители поколения зумеров. Респонденты более старшего возраста чаще отмечают, что поддерживают такие ограничения.
Ранее сообщалось, что Госдума в первом чтении приняла законопроект, защищающий людей от пропаганды отказа от деторождения. Штрафы за пропаганду идеологии чайлдфри составят до 400 тысяч рублей для физлиц, до 800 тысяч для должностных лиц и до 5 миллионов рублей для юрлиц, передает «Радиоточка НСН».
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