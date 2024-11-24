Матвиенко: В России нужно ввести Десятилетие семьи
Для того, чтобы добиться желаемых результатов в демографической политике, в России следует объявить «Десятилетие семьи». С таким заявлением выступила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Об этом говорится на официальном сайте верхней палаты парламента в публикации, приуроченной ко Дню матери.
Политик напомнила, что с предыдущего Года семьи в России прошло 16 лет. При этом Матвиенко подчеркнула, что демографический вопрос в стране требует проведения единой семейноцентричной государственной политики.
Ранее президент Владимир Путин подписал закон о штрафах за пропаганду чайлдфри, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Матвиенко: В России нужно ввести Десятилетие семьи
- В Сбербанке назвали три самых популярных вида мошенничества за 2024 год
- В Смоленской области более 100 сел остались без электричества и воды
- Кустурица: Удар «Орешником» по Украине был зрелищным и масштабным
- Кустурица снимет фильм по Достоевскому в Москве
- СМИ: Стрелявший у посольства Израиля в Аммане убит
- В Саратовской области в ДТП с грузовиком погибли 2 человека
- СМИ: Украине грозят смертельные морозы
- За минувшую ночь сбито 34 беспилотника ВСУ
- Россиянам упростили оформление машино-мест в собственность
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru