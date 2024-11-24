Матвиенко: В России нужно ввести Десятилетие семьи

Для того, чтобы добиться желаемых результатов в демографической политике, в России следует объявить «Десятилетие семьи». С таким заявлением выступила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Об этом говорится на официальном сайте верхней палаты парламента в публикации, приуроченной ко Дню матери.

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Политик напомнила, что с предыдущего Года семьи в России прошло 16 лет. При этом Матвиенко подчеркнула, что демографический вопрос в стране требует проведения единой семейноцентричной государственной политики.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон о штрафах за пропаганду чайлдфри, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МатьРоссияСемьяСовет Федерации РФВалентина Матвиенко

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