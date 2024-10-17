«Отравленные плоды»: В Госдуме назвали главную задачу чайлдфри

Таким идеям, как чайлдфри нет места в стране, заявил зампред думского комитета по молодежной политике Александр Толмачев, сообщает NEWS.ru.

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По его словам, задача этой идеологии сократить численность населения РФ.

«Мы за то, чтобы наш народ становился больше, а значит, сильнее», — подчеркнул депутат.

Он назвал кощунственной саму мысль отказа от рождения детей.

«Многие из тех, кто относит себя к чайлдфри, даже не задумываются, какой выбор они делают каждый день и почему. Они просто впитали идеологию, потому что однажды этот «стиль жизни» был введен в моду в привлекательной, глянцевой обертке. К сожалению, красивый цветок принес отравленные плоды», - отметил Толмачев.

Он пояснил, что опасность заключается не в индивидуальных чайлдфри, а в давлении, которое эта идеология оказывает на умы, в первую очередь молодых.

Ранее Госдума приняла в I чтении проект о введении штрафов за пропаганду чайлдфри, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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