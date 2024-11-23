В России ввели штрафы до 5 млн рублей за пропаганду чайлдфри
В России ввели штрафы до пяти миллионов рублей за пропаганду чайлдфри. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.
В случае пропаганды идей чайлдфри среди несовершеннолетних физлицам придется заплатить от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, должностным — от 200 тысяч до 400 тысяч рублей, юрлицам — от одного миллиона до двух миллионов рублей.
Если идею отказа от деторождения продвигают с помощью интернета, СМИ или пропаганда нацелена на детей, наказание становится строже. Максимальный штраф (в случае совпадения обоих обстоятельств) составит 400 тысяч рублей для граждан, 800 тысяч рублей для должностных лиц и пять миллионов рублей для юрлиц. При этом под действие закона не будет подпадать распространение информации о монашестве.
Ранее стало известно, что только 3,7% женщин и 5,4% мужчин в России не хотят иметь детей, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru