Более 22 лет: Путин увеличил ожидаемый период выплаты накопительной пенсии

Согласно закону, протяженность ожидаемого периода выплаты устанавливается на основании статистической информации о продолжительности жизни граждан: мужчин в возрасте 60 лет и женщин — 55 лет. Это сделано по положениям методики оценки ожидаемого периода выплаты такой пенсии, утвержденной правительством России.

На этой неделе член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб также сообщила, что с 1 января 2025 года в России повысят пенсии для работающих и неработающих граждан. Так, страховую пенсию увеличат на 7,3%.

«Если это не будет соответствовать уровню инфляции, то правительство будет наделено полномочиями по увеличению такой индексации до 1 февраля 2025 года», - приводит слова депутата издание «Лента.ру».