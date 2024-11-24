Более 22 лет: Путин увеличил ожидаемый период выплаты накопительной пенсии
На 2025 год он составит 22,5 года.
«РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ»
В России увеличили ожидаемый период выплаты накопительной пенсии. На 2025 год он составит 22,5 года. Соответствующий закон 23 ноября подписал президент Владимир Путин. Этот документ размещен на официальном сайте правовой информации. В 2021-2024 годах ожидаемый период выплаты накопительных пенсий был 22 года.
Согласно закону, протяженность ожидаемого периода выплаты устанавливается на основании статистической информации о продолжительности жизни граждан: мужчин в возрасте 60 лет и женщин — 55 лет. Это сделано по положениям методики оценки ожидаемого периода выплаты такой пенсии, утвержденной правительством России.
На этой неделе член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб также сообщила, что с 1 января 2025 года в России повысят пенсии для работающих и неработающих граждан. Так, страховую пенсию увеличат на 7,3%.
«Если это не будет соответствовать уровню инфляции, то правительство будет наделено полномочиями по увеличению такой индексации до 1 февраля 2025 года», - приводит слова депутата издание «Лента.ру».
К тому же Бессараб добавила, что с 1 апреля 2025 года социальная пенсия в России вырастет на 14,7%.
До этого в ходе пленарного заседания ГД глава Минфина Антон Силуанов объявил, что в 2025 году средний размер страховой пенсии по старости в России составит около 24 тысяч рублей.
КАК УВЕЛИЧИТЬ ПЕНСИЮ
На этой неделе член Совета Федерации Ольга Епифанова объяснила, как россияне могут увеличить размер выплат по старости, отложив выход на пенсию. По ее словам, каждый год, отработанный после наступления пенсионного возраста, увеличит размер страховой пенсии по старости.
«К примеру, если выход на пенсию отложить на пять лет, это позволит увеличить... выплаты почти на 40%. Еще один путь — стать участником добровольных пенсионных программ, которые позволяют получить дополнительную пенсию», - сказала она РИА Новости.
Сенатор добавила, что негосударственные пенсионные фонды будут предоставлять выплаты за счет добровольных взносов. К тому же Епифанова напомнила, что для увеличения пенсий россияне могут докупить пенсионные баллы. Для этого гражданам нужно подать в Социальный фонд заявление о добровольной уплате допвзносов, отчисляя их вместе с обязательными суммами, которые поступают от работодателя.
Также, по словам политика, россияне могут увеличить размер пенсий, если будут устроены на работу по совместительству. Тогда страховые взносы будут отчислять сразу два работодателя.
В свою очередь доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Плеханова Людмила Иванова-Швец в беседе с изданием «Аif.ru» рассказала, что в последние несколько лет уровень зарплат в России растет слишком быстро и индексация пенсий не успевает за этим. Поэтому, объяснила она, разрыв сильно увеличивается.
По словам доцента, чтобы размер пенсии составил 40% от средней зарплаты по стране, нужно индексировать эти выплаты одинаковыми темпами. Либо сразу поднять выплаты пенсионерам почти в два раза, предложила Иванова-Швец. При этом она подчеркнула, что такое решение потребует значительных допрасходов бюджета, поэтому рассчитывать на то, что оно будет принято, вряд ли стоит.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что с 1 июля 2025 года пенсионеры в России смогут получать электронные удостоверения с QR-кодом, который будет подтверждать их льготный статус.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянам упростили оформление машино-мест в собственность
- СМИ: Маск вновь возглавил список богатейших людей в мире
- Меркель заявила, что по Украине нужен диалог, военного решения не будет
- Медведев: Рост военных расходов заранее не планировали
- Посол Ирана призвал наказать задержавших студентов за драку у КФУ полицейских
- Госдума: США пойдут дорогой в пропасть, если поставят Киеву JASSM
- Залужный: НАТО не готова к войне на истощение с Россией
- Блогер Шарий: Сотрудники иностранных посольств покинули Украину
- СМИ: Противоречия в команде Трампа доходят до драк
- Украину уличили во лжи из-за информации о гибели генерала РФ и бойцов КНДР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru