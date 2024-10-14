«Сталин, монстр и дураки»: Идея о налоге на бездетность не вдохновила Кремль
Депутат Гурулев заявил, ему «фиолетово» на реакцию общества, Володин призвал коллег не пугать общество «крайностями», а Песков прокомментировал то, детали чего ему неизвестны.
В Кремле, наконец, обратили внимание на инициативу генерала-единоросса Андрея Гурулева о введении России налога на бездетность. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков усомнился, что это как-то повлияет на решение проблемы с демографической ямой, добавив, что все-таки стоит проанализировать соответствующий советский опыт.
«ФИОЛЕТОВЫЕ КРАЙНОСТИ»
Одним из главных борцов с «нерожающими» россиянами внезапно стал 56-летний депутат Гурулев, являющийся членом комитета Госдумы по обороне. В конце сентября Андрей Викторович вместе с межфракционной группой во главе с вице-спикером Анной Кузнецовой напугал россиян пятимиллионными штрафами за пропаганду идеологии «чайлдфри», однако этого ему показалось мало.
4 октября Гурулев в эфире телеканала «Царьград» решил поразить соотечественников новым откровением, предложив вернуть налог на бездетность, как это было в советские времена.
«Что от мужика в этой жизни остается? Вот тебя завтра вперед ногами понесли, что осталось? Первое — имя, второе — дети. Все остальное вообще никому не интересно. Имя, которое ты при жизни заработал, насколько тебя помнить будут. И дети, которые станут продолжением тебя на этой земле. Вот это главное, наверное, если ты настоящий мужик, — твой род, который ты на этой земле оставил», — объяснил свою идею Гурулев.
При этом депутат допустил, что его будут за это «лупить», добавив, что ему на это «фиолетово».
Однако представителям других партий, да и спикеру Госдумы Вячеславу Володину оказалось вовсе не «фиолетово» на мудрые советы Гурулев. Володин призвал коллег сначала думать, а потом говорить, заверив россиян, что никто не собирается перегибать палку.
«Постоянно говорим нашим коллегам-депутатам: вы вначале подумайте, прежде чем озвучивать инициативу. Не надо пугать общество. Это крайности (…) Рожать или не рожать, решает женщина. Это ее право, никто на него не посягает. Никто не собирается перегибать палку, поэтому формулировки должны быть ровно такими, которые необходимы для решения вопроса, связанного с защитой человека от пропаганды отказа от деторождения», - успокоил женщин (да и мужчин) Володин.
Ну а 14 октября резонансной темы коснулся и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Важно знать детали предложения, что имеется в виду — нам неизвестно», — начал в своем фирменном стиле Песков, отвечая РИА Новости на соответствующий вопрос.
Его ответ на вторую часть вопроса - про советский опыт - оказался чуть менее туманным.
«Надо проанализировать этот опыт. На первый взгляд, этот налог вряд ли имел какое-то воздействие на демографическую ситуацию», — отметил пресс-секретарь президента РФ, указав, что заключение на этот счет должны сделать «специалисты»
СТАЛИН, МОНСТР И ДУРАКИ
Если с «чайлдфри» и «квадроберами» мнение общества (и политиков) разделилось, то идею о возвращении налога на бездетность не поддержал практически никто.
Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, депутат от КПРФ Нина Останина сказала НСН в этой связи, что сейчас не время и не место для таких идей.
«Не время и не место, что называется. У меня действительно многие позиции депутата Гурулева вызывают уважение, но не в этой части. Любопытно, он подумал или нет, как эта инициатива скажется на тех ребятах, которые мобилизованы сейчас, которые ушли по контракту, тех, кто добровольцем ушел. У них возраст 18+. И если вступит в силу этот закон, который он предлагает сейчас, то все они буду платить налог на бездетность. Хватит пугать нашу молодежь подобными инициативами», - подчеркнула Останина.
При этом она напомнила Гурулеву о Сталине.
«Ссылаясь на свое советское прошлое, генерал Гурулев забывает, что Сталин, подписав документ о запрете абортов, через запятую перечисляет, что обязательно нужно обеспечить бесплатным детсадом, школой, питанием, проездом, пионерским лагерем, бесплатной квартирой», – пояснила депутат.
Ярослав Нилов из ЛДПР ответил сторонникам налога на бездетность идеей «ввести налог на дураков».
«Какой ещё налог на бездетность? Необходимо, прежде всего, создавать условия для стимулирования деторождения, вводить преференции матерям и в целом семьям с детьми. Здесь чистый позитив нужен, поощрения и плюшки от государства, а не пугалки и наказания для тех, у кого детей пока нет. А ведь существуют, помимо прочего, и исключительно медицинские причины и противопоказания, публично вытаскивать которые на свет Божий и аморально, и унизительно», - возмутился Нилов в Telegram.
Со своей стороны, вице–спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков заверил сограждан, что всерьез такая тема не обсуждается.
«На встречах спрашивали про налог на бездетность — очередную страшилку последних дней. Всерьез такая идея в Госдуме не обсуждается. И у людей поддержки не находит. Во время выступления в РАНХиГС решил провести опрос. Только 5% аудитории такой налог поддержали», - указал сторонник «отмены домашки».
Ну а депутат Виталий Милонов предупредил в беседе с NEWS.ru, что введением налога на бездетность «мы точно создадим монстра какого-то», потому что люди будут бояться даже разговаривать на эту тему.
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