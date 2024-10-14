«Сталин, монстр и дураки»: Идея о налоге на бездетность не вдохновила Кремль

«ФИОЛЕТОВЫЕ КРАЙНОСТИ»

Одним из главных борцов с «нерожающими» россиянами внезапно стал 56-летний депутат Гурулев, являющийся членом комитета Госдумы по обороне. В конце сентября Андрей Викторович вместе с межфракционной группой во главе с вице-спикером Анной Кузнецовой напугал россиян пятимиллионными штрафами за пропаганду идеологии «чайлдфри», однако этого ему показалось мало.

4 октября Гурулев в эфире телеканала «Царьград» решил поразить соотечественников новым откровением, предложив вернуть налог на бездетность, как это было в советские времена.

«Что от мужика в этой жизни остается? Вот тебя завтра вперед ногами понесли, что осталось? Первое — имя, второе — дети. Все остальное вообще никому не интересно. Имя, которое ты при жизни заработал, насколько тебя помнить будут. И дети, которые станут продолжением тебя на этой земле. Вот это главное, наверное, если ты настоящий мужик, — твой род, который ты на этой земле оставил», — объяснил свою идею Гурулев.

При этом депутат допустил, что его будут за это «лупить», добавив, что ему на это «фиолетово».

Однако представителям других партий, да и спикеру Госдумы Вячеславу Володину оказалось вовсе не «фиолетово» на мудрые советы Гурулев. Володин призвал коллег сначала думать, а потом говорить, заверив россиян, что никто не собирается перегибать палку.

«Постоянно говорим нашим коллегам-депутатам: вы вначале подумайте, прежде чем озвучивать инициативу. Не надо пугать общество. Это крайности (…) Рожать или не рожать, решает женщина. Это ее право, никто на него не посягает. Никто не собирается перегибать палку, поэтому формулировки должны быть ровно такими, которые необходимы для решения вопроса, связанного с защитой человека от пропаганды отказа от деторождения», - успокоил женщин (да и мужчин) Володин.

Ну а 14 октября резонансной темы коснулся и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Важно знать детали предложения, что имеется в виду — нам неизвестно», — начал в своем фирменном стиле Песков, отвечая РИА Новости на соответствующий вопрос.

Его ответ на вторую часть вопроса - про советский опыт - оказался чуть менее туманным.

«Надо проанализировать этот опыт. На первый взгляд, этот налог вряд ли имел какое-то воздействие на демографическую ситуацию», — отметил пресс-секретарь президента РФ, указав, что заключение на этот счет должны сделать «специалисты»