В России часть автовладельцев освободят от уплаты утильсбора

Документ регламентирует порядок предоставления государственных услуг по регистрации транспортных средств для граждан и организаций, проживающих или действующих в указанных регионах. Положения проекта распространяются на владельцев автомобилей, чьи машины были поставлены на учет не позднее 31 декабря 2025 года.

Помимо отмены обязательных сборов, инициатива предусматривает освобождение автовладельцев от прохождения процедур оценки соответствия транспорта техническим требованиям. Также люди смогут обойтись без представления диагностических карт и таможенных документов при оформлении транспортных средств.

Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в беседе с НСН ранее рассказал, зачем в новых регионах упростили регистрацию автомобилей.

