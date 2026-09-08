«Знаем о рисках»: Почему дилеры снизили цены на премиальные кроссоверы
Ян Хайцеэр раскрыл НСН, что премиальные авто везут в Россию сегодня в основном по параллельному импорту и покупка такого авто сопряжена с существенными рисками, так что не стоит обольщаться скидками в этом сегменте.
Россияне раскупили автомобили доступного сегмента в преддверии роста утилизационного сбора, но с этим не стоит связывать скидки на премиальные машины, так как этот сегмент всегда живет отдельной жизнью. Об этом НСН рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
Крупные московские дилерские центры снизили цены и ввели крупные скидки на премиальные кроссоверы, которые завозят к нам по схеме параллельного импорта, пишет РБК Autonews. Так, из-за высокого спроса у российских дилеров практически иссякли запасы условно доступных автомобилей глобальных марок. Премиальные иномарки представлены в автосалонах в больших количествах и на них готовы давать скидки. Хайцеэр раскрыл, чем объясняется такой дисбаланс.
«Во-первых, мы в преддверии повышения утилизационного сбора, так что все последующие модели, которые приезжают по параллельному импорту, будут дороже. Потом премиум сегмент живет отдельной жизнью, не связанной с «простым народом». На доступные модели китайского производства не наблюдается повышенный спрос, потому что у людей закончились средства, а кредит по-прежнему дорогой. В то же время для кого-то нет ценовых пределов, даже если речь идет о Porschе, Land Rover и Rolls-Royce. Хотя подорожание тоже является будущим стимулом для того, чтобы купить сегодня. Ну и плюс, закончилась цикличность использования прежних автомобилей», — рассказал он.
По словам собеседника НСН, премиальные марки идут в Россию чаще всего из Европы, и такие поставки, конечно, нестабильны.
«В первую очередь, премиальные авто идут к нам из Европы. Что-то приезжает из Поднебесной. Однако все идет преимущественно не из дружественного зарубежья. Поставки нестабильные. Параллельный импорт живет своей жизнью в зависимости от спроса. Есть сложности, начиная с оплаты и заканчивая логистикой. На каждом этапе есть риски, так что люди делятся на две категории: бизнес, который готов взять их на себя, и продать с существенной прибылью, или условные агенты, которые помогают за деньги клиента вывезти машину из-за рубежа. Наиболее безопасный путь для конечного потребителя — покупка машины здесь и сейчас. Но дешевле — заказная история с определенными рисками», — рассказал он.
При этом собеседник НСН раскрыл, чем рискует покупатель, приобретая автомобиль по параллельному импорту.
«В реальной жизни заказчик или покупатель понимает, что может последовать за каким-то отказом или поломкой этого автомобиля. Гарантии, которые даются, не покрывают риски в полном объеме. Эти документы очень тонко прописывают юристы, для того, чтобы не возлагать на продавца полную ответственность. Раньше же гарантию давал завод-производитель», — подытожил собеседник НСН.
Ранее адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько раскрыл НСН, что бесконечное повышение утильсбора и ужесточение регулирования могут привести к тому, что иностранным автопроизводителям станет просто невыгодно работать в России.
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