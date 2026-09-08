Россияне раскупили автомобили доступного сегмента в преддверии роста утилизационного сбора, но с этим не стоит связывать скидки на премиальные машины, так как этот сегмент всегда живет отдельной жизнью. Об этом НСН рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Крупные московские дилерские центры снизили цены и ввели крупные скидки на премиальные кроссоверы, которые завозят к нам по схеме параллельного импорта, пишет РБК Autonews. Так, из-за высокого спроса у российских дилеров практически иссякли запасы условно доступных автомобилей глобальных марок. Премиальные иномарки представлены в автосалонах в больших количествах и на них готовы давать скидки. Хайцеэр раскрыл, чем объясняется такой дисбаланс.

«Во-первых, мы в преддверии повышения утилизационного сбора, так что все последующие модели, которые приезжают по параллельному импорту, будут дороже. Потом премиум сегмент живет отдельной жизнью, не связанной с «простым народом». На доступные модели китайского производства не наблюдается повышенный спрос, потому что у людей закончились средства, а кредит по-прежнему дорогой. В то же время для кого-то нет ценовых пределов, даже если речь идет о Porschе, Land Rover и Rolls-Royce. Хотя подорожание тоже является будущим стимулом для того, чтобы купить сегодня. Ну и плюс, закончилась цикличность использования прежних автомобилей», — рассказал он.