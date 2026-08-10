Ждут «параллельных» Volvo: Почему грузоперевозчики отвернулись от «китайцев»
Владимир Матягин рассказал НСН о динамике присутствия китайских грузовиков на российском рынке и о сложностях, с которыми сталкиваются перевозчики при их эксплуатации.
Президент Национальной ассоциации грузового транспорта «ГрузАвтоТранс» Владимир Матягин рассказал НСН, что перевозчики столкнулась с комплексом проблем: с одной стороны, они разочаровались в китайских грузовиках из‑за низкого качества, сложностей с запчастями и сервисом, с другой — обновление автопарка тормозится из‑за высокой стоимости техники, неудовлетворительного качества отечественных моделей и внушительного утилизационного сбора.
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) объявило о запрете выпуска в обращение нескольких грузовых автомобилей и автокранов китайского производства. Информация об этом опубликована на официальном сайте ведомства. Ограничения касаются седельных тягачей и самосвалов Dongfeng DFV4198 и DFV KC, а также автокранов и автобетононасосов Zoomlion ZTC-4, ZTC-3, TMCP3 и TMCP4. Матягин отметил, что участники рынка предпочитают выжидать, не рискуя вкладываться в новую технику.
«Китайские грузовики сейчас занимают не очень большую долю парка грузоперевозок. Всплеск был в 2023–2024 годах — тогда их начали активно покупать. Но покупатели столкнулись с низким качеством и дороговизной продукции и стали отказываться от них. Стоимость перевозок тогда упала, а машины стали нерентабельными. Самую большую долю парка грузоперевозок занимает наш МАЗ; ещё остались Volvo и Scania. Если какой‑то агрегат ломается в китайском грузовике, нужно долго ждать запчасть — сервисов пока особо нет. Если слабые узловые агрегаты — это проблема. Перевозчики отдают предпочтение параллельному импорту Volvo, а не "китайцам", которые вместо нормальной работы приносят проблемы и дополнительные ремонты», — сказал собеседник НСН.
Он также обозначил ключевые барьеры, мешающие обновлению грузового автопарка в России.
«Сейчас перевозчики не стремятся обновлять автомобили. Средний возраст грузового автомобиля в России — 24 года. Что имеем, на том и плывём. Все пережидают, не спешат. Есть МАЗы и КАМАЗы, но они слишком дорогие, а качество хромает. Сегодня на зарубежный грузовик уходит почти три миллиона рублей утильсбора. От этого качество лучше не становится, а цена не снижается. Когда поднимается утильсбор, наши производители автомобилей поднимают цену на величину этого утильсбора», — добавил эксперт.
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