Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) объявило о запрете выпуска в обращение нескольких грузовых автомобилей и автокранов китайского производства. Информация об этом опубликована на официальном сайте ведомства. Ограничения касаются седельных тягачей и самосвалов Dongfeng DFV4198 и DFV KC, а также автокранов и автобетононасосов Zoomlion ZTC-4, ZTC-3, TMCP3 и TMCP4. Матягин отметил, что участники рынка предпочитают выжидать, не рискуя вкладываться в новую технику.

«Китайские грузовики сейчас занимают не очень большую долю парка грузоперевозок. Всплеск был в 2023–2024 годах — тогда их начали активно покупать. Но покупатели столкнулись с низким качеством и дороговизной продукции и стали отказываться от них. Стоимость перевозок тогда упала, а машины стали нерентабельными. Самую большую долю парка грузоперевозок занимает наш МАЗ; ещё остались Volvo и Scania. Если какой‑то агрегат ломается в китайском грузовике, нужно долго ждать запчасть — сервисов пока особо нет. Если слабые узловые агрегаты — это проблема. Перевозчики отдают предпочтение параллельному импорту Volvo, а не "китайцам", которые вместо нормальной работы приносят проблемы и дополнительные ремонты», — сказал собеседник НСН.