Удобный курс валют и традиционный спад продаж в Европе вывел Россию в топ-2 по сделкам на континенте, рассказал НСН автоэксперт Игорь Моржаретто.

В августе 2026 года российский автомобильный рынок вышел на второе месте в Европе, хотя в июле занимал пятую позицию. В России же реализовали 114 285 машин за этот период, что больше, чем во Франции, Великобритании, Италии и Испании. Об этом сообщило агентство «Автостат». Моржаретто не удивила эта статистика.