Временный рывок: Почему россияне покупали автомобили чаще европейцев
Летом в России выросло число сделок из-за двух факторов, заявил НСН Игорь Моржаретто.
Удобный курс валют и традиционный спад продаж в Европе вывел Россию в топ-2 по сделкам на континенте, рассказал НСН автоэксперт Игорь Моржаретто.
В августе 2026 года российский автомобильный рынок вышел на второе месте в Европе, хотя в июле занимал пятую позицию. В России же реализовали 114 285 машин за этот период, что больше, чем во Франции, Великобритании, Италии и Испании. Об этом сообщило агентство «Автостат». Моржаретто не удивила эта статистика.
«Традиционно в августе в Европе месяц, когда продажи на самом низком уровне. Многие предприятия вообще отпускают всех сотрудников погулять в отпуск, отдохнуть, поэтому сделки на нулевом уровне. У нас месяц, наоборот, неплохой, поэтому возможен такой временный рывок. Летом еще был выгодный курс евро и доллара, поэтому цены были получше. Пока трудно сказать, будут ли итоги года лучше, чем предыдущие — к концу мы окажемся на пятом-шестом месте в Европе. В лучшем случае мы повторим результат прошлого года в 1,3 миллиона продаж. Проблема в том, что цены снова будут повышаться в январе. У нас чудовищный утильсбор, а все налоги и тарифы составляют до 50% от цены автомобиля», — отметил он.
Моржаретто добавил, что ушедшие из РФ автомобильные бренды не теряют популярности.
«Нам предоставляют автомобили европейских, японских, корейских марок, в первую очередь через Китай. Они оказались достаточно выгодными по цене, даже несмотря на утильсбор. Многие наши сограждане по-прежнему предпочитают привычные марки и заказывают их по системе параллельного импорта. Это достаточно долго, без заводской гарантии, но зато любимая модель. Логистические каналы налажены за последние годы очень неплохо — ожидание не превышает трех месяцев даже на не самые популярные марки», — подчеркнул он.
Ранее Моржаретто в разговоре с НСН пообещал рост спроса на Mitsubishi Pajero.
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