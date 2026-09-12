При атаке ВСУ на Тольятти пострадал человек

В Самарской области при массированной атаке беспилотников ВСУ на Тольятти пострадал человек. Об этом в своем канале в «Максе» написал глава города Илья Сухих.

Пострадавший был госпитализирован, добавил политик.

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Отмечается, что атака произошла рано утром 12 сентября. Согласно информации губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, ВСУ пытались атаковать промпредприятия региона.

В одном из районов Тольятти в результате удара было повреждено остекление нескольких многоквартирных домов. Жильцов эвакуировали, для них развернули пункт временного размещения, рассказал Сухих. Он подчеркнул, что коммунальная и городская инфраструктуры работают в штатном режиме.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Таганроге из-за падения обломков БПЛА ВСУ произошел пожар в магазине.

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ФОТО: РИА Новости
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