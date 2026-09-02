В сельском хозяйстве назвали утильсбор вредным для отрасли
Многие ведомства принимают решения, которые негативно влияют на сельское хозяйство, заявил НСН Сергей Юшин.
Утильсбор является негативным фактором, который приводит к отставанию российского АПК, заявил руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин в пресс-центре НСН.
«Многие ведомства принимают решения, которые негативно влияют на сельское хозяйство. Десять лет назад, чтобы купить один отечественный автомобиль, достаточно было продать одну тонну свинины. В прошлом году, чтобы купить один отечественный автомобиль, нужно было продать три тонны свинины. А мы возим нашу продукцию на машинах, поэтому утильсбор мы считаем негативным фактором, который приводит к отставанию российского АПК», - отметил он.
Россия научилась бороться с африканской чумой свиней, в стране вирус фиксируется с 2007 года, заявил генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев в пресс-центре НСН.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Производители объяснили, почему в российском мясе нет гормонов роста
- Россиянам пообещали не поднимать цены на свинину
- В сельском хозяйстве назвали утильсбор вредным для отрасли
- Новак заявил об усилении работы по защите НПЗ в России
- Сценарист Золотарев раскрыл, как создавался мир «Трудно быть богом»
- «Еда уже в книжных!»: Доктор Мясников объяснил причины неправильного питания россиян
- Без подержанных BMW: Что подтолкнет россиян к покупке китайских автомобилей
- Как Россия научилась бороться с африканской чумой свиней
- Требуется защита: Приграничные регионы производят 23% мяса в России
- Уткнулись в потолок: Производители свинины озвучили три проблемы отрасли