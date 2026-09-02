В сельском хозяйстве назвали утильсбор вредным для отрасли

Утильсбор является негативным фактором, который приводит к отставанию российского АПК, заявил руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин в пресс-центре НСН.

«Многие ведомства принимают решения, которые негативно влияют на сельское хозяйство. Десять лет назад, чтобы купить один отечественный автомобиль, достаточно было продать одну тонну свинины. В прошлом году, чтобы купить один отечественный автомобиль, нужно было продать три тонны свинины. А мы возим нашу продукцию на машинах, поэтому утильсбор мы считаем негативным фактором, который приводит к отставанию российского АПК», - отметил он.

Россия научилась бороться с африканской чумой свиней, в стране вирус фиксируется с 2007 года, заявил генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев в пресс-центре НСН.

