Автоюрист допустил уход крупных китайских брендов с российского рынка
Если продажи китайских автомобилей станут невыгодными, производители могут просто перестать поставлять машины в РФ, и утильсбор здесь скорее усугубляет ситуацию, чем решает её, сказал НСН Сергей Радько.
Повышение утилизационного сбора преподносилось как инструмент, который должен заставить иностранных автопроизводителей локализовать выпуск в России. Однако главная причина нежелания китайских компаний строить заводы — не экономика, а нежелание делиться технологиями, сказал НСН адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.
Китайские производители не хотят собирать машины в России, отмечает «Коммерсант». Сдерживающими факторами выступают опасения за сохранность капитала, необходимость получения разрешений властей КНР и зависимость производителей китайских машин под российскими брендами от заграничных партнеров. Радько отметил, что постановление правительства, в котором прописаны правила расчёта утильсбора, может быть переписано ещё не раз.
«До 2030 года у нас будет происходить индексация утильсбора, если что‑то не переиграется, но я в этом сомневаюсь. Что касается самого утильсбора, то он преподносился нам как стимул для других производителей локализовать своё производство на территории России. Но на самом деле локализация производства — это не только экономически интересная история, это прежде всего передача технологий. Именно поэтому китайцы не хотят локализовать производство у нас, потому что им тогда придётся поделиться технологиями, которые они используют при изготовлении машин. В декабре 2025 года в постановление были внесены изменения, согласно которым утильсбор пересчитали. Не исключено, что постановление правительства может быть изменено», — сказал собеседник НСН.
По его словам, даже крупные китайские бренды, закрепившиеся на российском рынке после ухода европейских и японских марок задумываются о его покидании. Если продажи станут невыгодными, производители могут просто перестать поставлять машины в Россию — и утильсбор здесь скорее усугубляет ситуацию, чем решает её.
«Наш рынок для Китая представляет малую часть. Если они вдруг поймут, что им невыгодно продавать машины в России в три раза дороже, чем в Китае, и что тут их перестают покупать, то они просто могут перестать их продавать. Многие китайские бренды, которые зашли на российский рынок на волне ухода прежних марок, тоже покидают наш рынок. Поговаривают, что бренды типа Geely тоже об этом подумывают. Если уж такие серьёзные компании об этом задумываются, то можно подумать, что утильсбор не совсем стимулировал производителей локализовать свои производства на территории РФ», — добавил эксперт.
Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр сказал НСН, что попытку лишить россиян подержанных автомобилей Hyundai, Kia, BMW и Mercedes из Южной Кореи можно воспринимать как усиление санкционного давления.
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