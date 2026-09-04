По его словам, даже крупные китайские бренды, закрепившиеся на российском рынке после ухода европейских и японских марок задумываются о его покидании. Если продажи станут невыгодными, производители могут просто перестать поставлять машины в Россию — и утильсбор здесь скорее усугубляет ситуацию, чем решает её.

«Наш рынок для Китая представляет малую часть. Если они вдруг поймут, что им невыгодно продавать машины в России в три раза дороже, чем в Китае, и что тут их перестают покупать, то они просто могут перестать их продавать. Многие китайские бренды, которые зашли на российский рынок на волне ухода прежних марок, тоже покидают наш рынок. Поговаривают, что бренды типа Geely тоже об этом подумывают. Если уж такие серьёзные компании об этом задумываются, то можно подумать, что утильсбор не совсем стимулировал производителей локализовать свои производства на территории РФ», — добавил эксперт.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр сказал НСН, что попытку лишить россиян подержанных автомобилей Hyundai, Kia, BMW и Mercedes из Южной Кореи можно воспринимать как усиление санкционного давления.

