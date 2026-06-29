Таможенники опровергли доначисления утильсбора на ввезенные из ЕАЭС автомобили

В ведомстве указали, что дополнительная плата начисляется по результатам проверок, направленных на выявление фактов уплаты с нарушением установленного порядка.

Отмечается, что данная мера применяется к гражданам, которые воспользовались правом на льготный коэффициент, но ввезли машину не для личного, а для коммерческого использования.

«Об использовании в коммерческих целях свидетельствуют ввоз ТС в количестве, превышающем разумные потребности семьи... их продажа в короткий промежуток времени, особенно, если такие действия производятся неоднократно, и другие факты», - говорится в сообщении.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ставки утильсбора в рамках ЕАЭС слишком высокие и скоро могут превысить стоимость автомобилей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

