МО: ВС РФ на Украине поразили металлургические предприятия с военной продукцией
Минувшей ночью 12 сентября российские военные ударили по предприятиям украинской металлургической промышленности, производящим продукцию военного назначения, в украинских городах. Об этом сообщили в Министерстве оборон России.
Известно, что для ударов было применено высокоточное оружие воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные беспилотники.
В ведомстве уточнили, что в Запорожской области был поражен металлургический комбинат «Запорожсталь» (ПАО «Запорожсталь») в городе Запорожье. Предприятие было одним из главных поставщиков листового металлопроката для создания защитных конструкций и брони для военной техники, а также пластин для бронежилетов.
При этом в Днепропетровской области был уничтожен металлургический комбинат в Кривом Роге, пишет RT. Он выпускал продукцию для производства вооружения и военной техники. Российские военные также ликвидировали там Северный и Новокриворожский горно-обогатительные комбинаты, осуществлявшие добычу, обогащение и агломерацию железной руды для выпуска металлургической продукции для военного производства.
Кроме того, был поражен инновационный электроплавильный комплекс металлургического завода «Интерпайп Сталь» в Днепропетровске. Это был крупнейший на Украине производитель и поставщик металлопроката для производства продукции военного назначения.
В министерстве рассказали, что в Одесской области в порту «Черноморск» были поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения имущества военного назначения. Также удалось уничтожить два морских судна типа «сухогруз», доставившие вооружение и военную технику для ВСУ, и морской буксир.
Ранее в МО РФ сообщили, что над территорией страны в течение прошедшей ночи сбили 230 украинских беспилотников, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- МО: ВС РФ на Украине поразили металлургические предприятия с военной продукцией
- Часть автовладельцев в России освободят от уплаты утильсбора
- При атаках ВСУ в Белгородской области погиб один человек, 14 пострадали
- В Индии подготовили для Путина шоколадных матрешек и традиционные сладости
- Депутат Бессараб назвала ожидаемый размер маткапитала с 1 февраля
- На военном заводе в Болгарии прогремели взрывы
- Побег на персональном лифте: Экс-министра связи Никифорова объявили в розыск
- Над Россией сбили 230 украинских беспилотников
- На домашнем стадионе «Спартака» установят памятник Никите Симоняну
- В Самарской области ВСУ предприняли попытку атаки на промышленные предприятия