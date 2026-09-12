МО: ВС РФ на Украине поразили металлургические предприятия с военной продукцией

Минувшей ночью 12 сентября российские военные ударили по предприятиям украинской металлургической промышленности, производящим продукцию военного назначения, в украинских городах. Об этом сообщили в Министерстве оборон России.

Известно, что для ударов было применено высокоточное оружие воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные беспилотники.

В ведомстве уточнили, что в Запорожской области был поражен металлургический комбинат «Запорожсталь» (ПАО «Запорожсталь») в городе Запорожье. Предприятие было одним из главных поставщиков листового металлопроката для создания защитных конструкций и брони для военной техники, а также пластин для бронежилетов.

При этом в Днепропетровской области был уничтожен металлургический комбинат в Кривом Роге, пишет RT. Он выпускал продукцию для производства вооружения и военной техники. Российские военные также ликвидировали там Северный и Новокриворожский горно-обогатительные комбинаты, осуществлявшие добычу, обогащение и агломерацию железной руды для выпуска металлургической продукции для военного производства.