Володин: Изъятие замороженных активов РФ является открытым грабежом

«Никакие решения ЕСПЧ или любой другой марионеточной структуры не смогут оправдать нарушение норм международного права», - подчеркнул политик.

Он добавил, что европейцы будут вынуждены вернуть все замороженные активы с огромными процентами.

Володин заметил, что вместо решения проблем своих людей Европа перечисляет очередные транши на продолжение войны на Украине. По его словам, от безрассудных действий в первую очередь страдают экономика и граждане европейских стран.

Ранее Вячеслав Володин сообщил о снижении количества совершенных иностранцами преступлений, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».