Володин: Изъятие замороженных активов РФ является открытым грабежом

Изъятие замороженных активов России является открытым грабежом. Об этом в своем канале в «Максе» написал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что в Евросоюзе вновь заговорили о намерении украсть российские замороженные активы.

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«Никакие решения ЕСПЧ или любой другой марионеточной структуры не смогут оправдать нарушение норм международного права», - подчеркнул политик.

Он добавил, что европейцы будут вынуждены вернуть все замороженные активы с огромными процентами.

Володин заметил, что вместо решения проблем своих людей Европа перечисляет очередные транши на продолжение войны на Украине. По его словам, от безрассудных действий в первую очередь страдают экономика и граждане европейских стран.

Ранее Вячеслав Володин сообщил о снижении количества совершенных иностранцами преступлений, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Сергей Фадеичев
ТЕГИ:ЕвросоюзГосдумаВячеслав Володин

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