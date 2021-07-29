«Безголовые!» Российских дорожников упрекнули в незнании современных технологий

В ведомстве пояснили, что научные исследования, проводимые в дорожной отрасли, носят разобщенный характер, и указали на недостаточный уровень научно-технических работ и отсутствие официальных испытательных полигонов в качестве причин низкого количества инноваций.

Российские дорожники не владеют современными технологиями, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» доктор химических наук, академик РАЕН, специалист по дорожному строительству Марсель Бикбау.

«К сожалению, наши дорожники безголовые и современных технологий не знают. Например, в России до сих пор строят дороги на земляном полотне, хотя для всего мира это уже вчерашний день. Поэтому чего говорить? Технологическая отсталость России она такова», - посетовал специалист.

Он объяснил, почему российские дороги недолговечны.

«Сочетание российского климата и грунта рождает необходимость постоянного ремонта дорог. Все наши дороги, к сожалению, требуют ремонта. Это касается в основном не федеральных трасс, а муниципальных дорог, сельских, находящихся в отдаленных районах», - сказал Бикбау.

При этом собеседник НСН назвал ненормальной привычную для России ситуацию, когда все дороги состоят из «заплаток» или асфальт кладут на снег.

«Это ненормально и обусловлено тем, что наши дорожники не владеют современными технологиями и, к сожалению, они достаточно малограмотные люди. При этом есть технология Future Road, которая подходит для России и позволяет делать дороги долговечностью 40 лет. Она применяется в Канаде и США, а в России никому не нужна», - заключил собеседник НСН.

В России мало дорог высокой категории, подтвердил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» завкафедрой организации и безопасности движения МАДИ Султан Жанказиев. Так он прокомментировал инициативу ГИБДД увеличить максимально допустимую скорость движения транспорта до 150 км/ч.