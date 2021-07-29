«Безголовые!» Российских дорожников упрекнули в незнании современных технологий
В России с дорогами всё настолько плохо, что даже инновации при их строительстве признали устаревшими.
В России при строительстве дорог все еще используют устаревшие методы. Согласно отчету Счетной палаты, из 264 «инновационных» технологий, примененных строителями с 2018 по 2020 год, 168 оказались старыми.
В ведомстве пояснили, что научные исследования, проводимые в дорожной отрасли, носят разобщенный характер, и указали на недостаточный уровень научно-технических работ и отсутствие официальных испытательных полигонов в качестве причин низкого количества инноваций.
Российские дорожники не владеют современными технологиями, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» доктор химических наук, академик РАЕН, специалист по дорожному строительству Марсель Бикбау.
«К сожалению, наши дорожники безголовые и современных технологий не знают. Например, в России до сих пор строят дороги на земляном полотне, хотя для всего мира это уже вчерашний день. Поэтому чего говорить? Технологическая отсталость России она такова», - посетовал специалист.
Он объяснил, почему российские дороги недолговечны.
«Сочетание российского климата и грунта рождает необходимость постоянного ремонта дорог. Все наши дороги, к сожалению, требуют ремонта. Это касается в основном не федеральных трасс, а муниципальных дорог, сельских, находящихся в отдаленных районах», - сказал Бикбау.
При этом собеседник НСН назвал ненормальной привычную для России ситуацию, когда все дороги состоят из «заплаток» или асфальт кладут на снег.
«Это ненормально и обусловлено тем, что наши дорожники не владеют современными технологиями и, к сожалению, они достаточно малограмотные люди. При этом есть технология Future Road, которая подходит для России и позволяет делать дороги долговечностью 40 лет. Она применяется в Канаде и США, а в России никому не нужна», - заключил собеседник НСН.
В России мало дорог высокой категории, подтвердил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» завкафедрой организации и безопасности движения МАДИ Султан Жанказиев. Так он прокомментировал инициативу ГИБДД увеличить максимально допустимую скорость движения транспорта до 150 км/ч.
«У нас таких дорог немного, речь может идти только о федеральных дорогах в ведении государственной компании «Автодор». Это дороги самой высокой категории. Необходимо подтверждение от застройщика, что дорожное полотно способно выдержать такую нагрузку. Так как с увеличением скорости увеличивается и нагрузка на дорогу. Если дорога несоответствующей категории, она просто будет разрушаться», - объяснил он.
Ранее в Счетной палате раскрыли способ снизить расходы на строительство дорог.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,2 млн+22 420 / сут.
Умерли
156 тыс.+798 / сут.
Выздоровели
5,5 млн+20 579 / сут.
- Налоговые органы могут получить право блокировать имущество должников до проверки
- Собянин обсудил с кандидатами от «ЕР» волонтерское движение в Москве
- На Аляске объявили угрозу цунами из-за землетрясения
- Российские рапиристки вышли в финал Олимпийских игр
- В районе Антальи эвакуировали 18 населенных пунктов из-за пожара
- Житель Амурской области «заминировал» вокзал, чтобы не возвращаться к жене и шестерым детям
- Цены на газ в Европе обновили рекордные значения
- Психолог рассказала о влиянии беспорядка в доме на эмоциональное состояние
- Больше 60% инноваций в строительстве дорог в России оказались старыми
- «Странное ощущение». Колесников посетовал на отсутствие гимна на ОИ-2020
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru