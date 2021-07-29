Больше 60% инноваций в строительстве дорог в России оказались старыми

Больше 63% инноваций, которые использовали при строительстве дорог в России в 2018-2020 годах оказались старыми, сообщается на сайте Счетной палаты.

В Счетной палате раскрыли способ снизить расходы на строительство дорог

За этот период якобы были использованы 264 новых технологии, однако 168 из них на самом деле являются старыми. Счетная палата заявила, что среда для создания и применения инноваций не была создана, а научные исследования в дорожной отрасли носят разобщенный характер.

Кроме того, в ведомстве отметили, что критерии «новизны» не закреплены на законодательном уровне. В Счетной палате подчеркнули, что развитие дорожной отрасли пока нельзя назвать инновационным.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
ТЕГИ:РоссияСчетная ПалатаДороги
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры