Больше 60% инноваций в строительстве дорог в России оказались старыми
Больше 63% инноваций, которые использовали при строительстве дорог в России в 2018-2020 годах оказались старыми, сообщается на сайте Счетной палаты.
За этот период якобы были использованы 264 новых технологии, однако 168 из них на самом деле являются старыми. Счетная палата заявила, что среда для создания и применения инноваций не была создана, а научные исследования в дорожной отрасли носят разобщенный характер.
Кроме того, в ведомстве отметили, что критерии «новизны» не закреплены на законодательном уровне. В Счетной палате подчеркнули, что развитие дорожной отрасли пока нельзя назвать инновационным.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,2 млн+22 420 / сут.
Умерли
156 тыс.+798 / сут.
Выздоровели
5,5 млн+20 579 / сут.
- Психолог рассказала о влиянии беспорядка в доме на эмоциональное состояние
- Больше 60% инноваций в строительстве дорог в России оказались старыми
- «Странное ощущение». Колесников посетовал на отсутствие гимна на ОИ-2020
- Свалки в заповедниках и нацпарках в РФ ликвидируют к концу 2024 года
- Армения обвинила Азербайджан в нарушении перемирия
- Роскачество дало советы по выбору соли
- Стало известно об осложнениях у детей после COVID-19
- МВД опровергло использование камер для штрафов за выключенные фары
- Байден перепутал Трампа и Обаму
- Эксперт оценил точность ПЦР-тестов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru