Больше 60% инноваций в строительстве дорог в России оказались старыми

За этот период якобы были использованы 264 новых технологии, однако 168 из них на самом деле являются старыми. Счетная палата заявила, что среда для создания и применения инноваций не была создана, а научные исследования в дорожной отрасли носят разобщенный характер.

Кроме того, в ведомстве отметили, что критерии «новизны» не закреплены на законодательном уровне. В Счетной палате подчеркнули, что развитие дорожной отрасли пока нельзя назвать инновационным.

